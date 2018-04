Gemt bag hætte og solbriller: Ville snyde sig til penge

Det lyder næsten som en scene fra en spionfilm, men det var altså bare tirsdag formiddag på Gørtlergade hos Borgerservice i Slagelse.

Her sad en 26-årig lokal mand med hættetrøje og solbriller og påstod, han var en anden mand, end han rent faktisk var. Formålet var at få udbetalt penge, men i stedet blev en patrulje tilkaldt.

Selv om den 26-årige fastholdt sin historie, lykkedes det dog snart at fastlægge hans rette identitet.

Han blev anholdt og sigtet for at give urigtige oplysninger til en offentlig myndighed med forsæt.