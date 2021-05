Se billedserie Gederne tager forsigtigt deres nye hjem i øjesyn - og det er i hvert fald ikke plads, de mangler på det store eng-område. Foto: Kim Brandt

Geder sluppet løs: Skal hjælpe med at »slå græsset«

Slagelse - 30. maj 2021

Fredag middag blev - i første omgang - seks geder sluppet løs i et naturskønt område ved Lille Valby nord for Slagelse. Det skete som led et nyt stort jordfordelingsprojekt, der hænger sammen med den igangværende etablering af Nordskoven. Projektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen - og går ud på at forvandle landbrugsjord til skov og natur.

Blandt projekterne er naturgenopretning af Gudum Ådal, naturpleje og udvikling af biodiversitet.

Det aktuelle naturplejeprojekt fredag middag blev kickstartet på Nordskovens lille engareal ved Ll. Valby. I et samarbejde med landbrugsskolen Jernbjerggaard/ZBC blev seks geder sluppet løs i en nyanlagt fold.

Gederne blev transporteret til stedet i en lukket trailer, og de så en smule ængstelige ud, da de først blev lukket ud. Men efter at have taget de enorme mængder græs i området i øjesyn, luntede de stille og roligt ud på engen, som de »smagte« lidt på undervejs.

Det er meningen, at de skal gå her og mere eller mindre passe sig selv - bortset fra i vinterperioden, hvor de bliver tilbudt kost, logi og varme på Jernbjerggaard.

Intentionen med naturplejeprojektet og udsætning af geder er at genoprette den ferske eng og tilstødende overdrev, så den naturlige vegetation og tilhørende fauna for naturtyperne får gunstigere vilkår. Det rekreative element vil også blive tænkt ind. Stien til Årslev vil blive opgraderet, og engen forventes at blive et besøgsmål for de lokale og Slagelses borgere generelt.

- Og det er helt i orden, hvis nogen har lyst til at komme ud og klappe gederne, sagde miljøplanlægger Mette Lycke fra Slagelse Kommune.

Det store engområde er hegnet ind, så gederne ikke pludselig stikker af. Om de så vil klappes og fodres, vil tiden vise. I første omgang skulle gederne lige vænne sig til de nye omgivelser.

Ved seancen deltog repræsentanter for Jernbjerggard, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Slagelse Kommune, ligesom byrådspolitikerne Jørgen Grüner (SF) og Pernille Ivalo Frandsen (V). Alle udtrykte begejstring i forhold til projektet, som skal ses som opstart på en større offensiv i genopretningen af Gudum Ådal, hvor jordfordelingen og lodsejeraftaler forventes at skabe grundlaget for væsentligt større tiltag.