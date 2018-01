Gavle venter på malerier på ottende år

Han henviser til en artikel fra 2012. Det var to år efter, at politikerne havde bevilget 50.000 kroner til udsmykning af gavle, uden at der var sket videre. Her forklarede daværende fritids- og kulturchef Susanne Docherty, at der var sket en misforståelse mellem to af de kommunale forvaltninger. Projektet var så at sige faldet ned mellem to stole, men hun lovede at tage det op igen.