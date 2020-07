Gaver for 83.052 kroner som tak på hårdt presset område

Se billedserie 275 medarbejdere på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet har fået en kurv som tak for den store indsats.

Mens nogle kommunale medarbejdere har fået et klap på skulderen og intet andet, har man særligt på arbejdsmarkedsområdet anerkendt ansattes indsats under coronakrisen i form af gavekurve. Helt på sin plads, mener kommunaldirektør.

Slagelse - 04. juli 2020

66.442,20 kroner plus moms. Det koster 275 kurve hos Kræmmerhuset i Slagelse inklusive levering og fragt, og om der i forhold til det høje antal er forhandlet en mængderabat på plads, er uvist.

Kurvene, som indeholder alskens lækkerier, skal ses som en tak for omstillingsparate ansattes flid og indsats under coronakrisen i Center for Arbejdsmarked og Integration, viser aktindsigt, Sjællandske har fået hos Slagelse Kommune.

Udgiften kan synes som dråbe i havet, når man tænker på det oparbejdede merforbrug under krisen svarende til 186 røde millioner på området, hvor en betragtelig del trods alt vil blive dækket af staten. Det er blandt andet regeringens hurtige suspendering af kommunernes beskæftigelsesindsats, der først blev genoptaget i maj, der er årsag til det høje merforbrug.

En anerkendelse, som langtfra alle kommunens ansatte nyder i samme skala, er ikke desto mindre på sin plads.

- Medarbejderne i vores kommune har ydet en stor indsats under coronakrisen. De har taget ansvar - også udover, hvad de har været vant til, lyder det fra kommunaldirektør Frank E. Andersen.

Arbejdsglæde frem for alt Ifølge kommunaldirektøren er det ikke en manøvre, der er eller burde være godkendt i toppen af hierarkiet. Alle ledere, uanset hvilket center der måtte være tale om, kan administrere ud fra egne, lokale forhold.

- Vi har stor tillid til, at vores ledere i samarbejde med tillidsmænd lokalt vælger den anerkendelse, de finder bedst, siger Frank E. Andersen, der mener, at det netop i kølvandet på den krise, der har været tale om, er vigtigt med noget mere end bare et skulderklap.

Derfor har man også fra rådhusets side anbefalet, at man i hvert fald bruger lokale leverandører, så kommunens eget erhvervsliv får en indsprøjtning på den måde.

- Vi har i Slagelse Kommune stort fokus på arbejdsglæde som fundament for god service til vores borgere. Derfor vægter vi også anerkendelse til vores medarbejdere. Der er frihed til ledere til at vælge metode til anerkendelse. Vi har dog kraftigt opfordret til, at de bruger lokale leverandører, så vi støtter vores lokale erhvervsliv, der har haft det svært under krisen, forklarer kommunaldirektøren, der har stor tillid til, at chefer ude lokalt selv finder en løsning.