Gavekort til kommunalt ansatte for 3,7 millioner kroner

Slagelse Kommunes knap 7000 medarbejdere kan se frem til et gavekort som tak for indsatsen under coronakrisen. Der er flere muligheder i spil.

Slagelse - 13. marts 2021 kl. 15:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Selv om anerkendelsen skiller vandene, er det en realitet, at et flertal i Slagelse Byråd gerne vil yde en særlig tak til samtlige af kommunens ansatte.

Det blev besluttet i februar, hvor særligt borgmester John Dyrby Paulsen (S) slog på tromme for en eller anden form for anerkendelse for de bidrag og den indsats, medarbejdere har ydet under coronakrisen.

Dog var partier som Venstre imod med argumentet, at signalet er skævt i en tid, hvor ansatte i den private sektor lider og hænger i med neglene.

- Vi anerkender til fulde vores medarbejdere og den ekstraindsats, der er ydet. Men der er også bare mange selvstændige i denne kommune, der har set deres livsværk forsvinde, og en masse erhvervsdrivende, der må kæmpe benhårdt for at overleve. Mange er blevet arbejdsløse, så vi skal virkelig tænke over, hvad vi bruger borgernes penge på.

Vækker tilfredshed Ikke desto mindre er det vedtaget, at der skal ske en anerkendelse. Og beløbet er også plads: 500 kroner pr. næse i udgangspunktet.

Det er en melding, medarbejderne tager imod med smil.

- Som medarbejdere værdsætter vi det her tiltag. Rigtig mange har arbejdet ude i felten, udsat sig selv for en risiko og så videre. Mange har haft tæt borgerkontakt - måske endnu mere, end de plejer - og så er der dem, der har arbejdet hjemme under væsentligt ringere forhold og vilkår, end de er vant til, siger Roar Mohammed Johansen, fællestillidsrepræsentant samt næstformand i kommunens samarbejdsudvalg, HovedMED, hvor kommunaldirektøren sidder for bordenden.

Han bemærker dog også, at der skal være rimelighed i en anerkendelse. Det gælder i forhold til medarbejderne selv, men i høj grad også når der skeles til erhvervsliv og arbejdsgivere.

- Der er ingen, der skal forfordeles, og det er vigtigt, at man finder et fornuftigt, rimeligt leje, mener han.

Flere muligheder Der er to løsninger i spil:

Et gavekort på 500 kroner til detailhandlen i Slagelse Kommune, som omfatter 170 butikker, der er medlem af en af erhvervsforeningerne.

Eller et beløb på 500 kr. pr. medarbejder til et socialt arrangement, »idet midlerne skal bruges til indkøb lokalt hos for eksempel konferenceudbyder, foredragsholder, fællesspisning eller lignende,« som det hedder i det punkt på økonomiudvalgets dagsorden, som politikere i udvalget skal drøfte på mandag.

Regningen vil lande på omtrent 3,7 millioner kroner.