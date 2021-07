Se billedserie Opslag på eksempelvis Facebook kan føre til politianmeldelser, når navngivne medarbejdere hænges ud og kritiseres. Slagelse Kommune har flere gange meldt kritikere til politiet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Gav kommunalt ansatte tørt på: Så blev hun meldt til politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gav kommunalt ansatte tørt på: Så blev hun meldt til politiet

Det er i orden at være kritisk, men når medarbejdere i kommunens forvaltninger overdynges med skældsord og chikaneres, overskrides grænsen. Det har ført til politianmeldelser ad flere omgange i Slagelse. Mor bruger gerne Facebook fortsat til at sige sin mening trods anmeldelse.

Slagelse - 05. juli 2021 kl. 09:09 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 57-årig mor, som i årevis har kæmpet for ørenlyd i Slagelse Kommune, holder sig ikke tilbage.

- Jeg har ikke set min søn i otte måneder, og det er, som om ingen i kommunen vil gå ind i det og lytte. Hvis de ikke får ram på mig på den ene måde, så får de det nok på den anden, lyder det nu fra kvinden, hvis navn er udeladt af hensyn til den 14-årige søn.

Moren blev i begyndelsen af året meldt til politiet for udtalelser, »der er egnet til at krænke nogens ære,« som det lyder i straffelovens paragraf 267.

Således er det nu blevet for meget for hende, at kommunalt ansatte, herunder sagsbehandlere, yder modstand frem for det modsatte. I hendes optik i hvert fald.

Det har fået hende til at skrive på Facebook, hvad hun mener om kommunen.

- Jeg føler ikke, jeg har noget at tabe. Og reelt har jeg ikke skrevet noget, der ikke er okay. I forhold til politisagen er jeg desuden ikke blevet hørt, og jeg har heller ikke fået noget at vide som sådan, før jeg så jeg bliver ringet op af Kriminalforsorgen for nylig, siger hun.

Går over grænsen Hun indrømmer, at hun har det med at kommentere på eksempelvis Facebook, når Slagelse Kommune omtales. Efter eget udsagn har hun da også afsindig god grund til at sige, hvad hun mener.

- De smyger sig udenom konstant. Jeg kan ikke få mit barn at se, og jeg føler ligesom mange andre, at kommunen gør det helt forkert.

Derfor fløj hun eksempelvis til tasterne i februar, hvor hun i en kommentar til et opslag på Sjællandskes Facebook-side blandt andet skrev:

»...selv om nogen er skiftet ud og task force har lavet en grim rapport er det bestemt ikke blevet bedre,« skrev hun, mens hun i samme opslag nævnte navne på en nuværende social- og projektchef samt andre ledere og ansatte.

»De sender jo stadig børn og voksne til torturbehandling,« lød det senere i samme opslag, hvorefter navnet på et omdiskuteret opholdssted blev nævnt.

Hun skriver desuden, at alle bør blive fyret, fordi det ellers vil være et spørgsmål om tid, før nogen »gør noget overilet.«

Anmeldt - som en af flere Tonen i opslaget er ifølge Slagelse Kommune ej at tage fejl, hvorfor det også er blevet vurderet, at der skulle ske en politianmeldelse.

Det er ikke første gang, at det sker, oplyser kommunen i den forbindelse.

- Borgerne skal altid have mulighed for at komme med kritik af vores arbejde, for det er en vigtig forudsætning for, at vi lærer, og at vi finder gode løsninger sammen med borgerne. Men der er en grænse, lyder det i et svar fra Slagelse Kommune, hvor ansatte naturligvis skal finde sig i kritik.

De seneste år har et hav af familier da også klaget over langtrukken, kritisabel sagsbehandling og en retssikkerhed, der trædes under fode.

- Men grænsen bliver overskredet, når medarbejdere modtager trusler og udsættes for chikane. Vi har et ansvar for, at vores medarbejdere kan gå på arbejde under rimelige vilkår. Når medarbejdere føler, at deres grænser bliver overskredet, så støtter vi dem. Også i sager, hvor det kan ende med en politianmeldelse, lyder det.