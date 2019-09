Carsten Emborg overtager den kulinariske tete på The Upper Hill i Slagelse.

Gastronomisk iværksætter klar til pubben

Slagelse - 10. september 2019 kl. 07:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 29-årige kok og iværksætter Carsten Emborg er den nye mand i køkkenet på The Upper Hill på Fisketorvet. På stedet, der går under begrebet gastropub, er der åbent for a la carte-bestillinger torsdag, fredag og lørdag.

- Men vi har også selskaber og lignende andre dage, og man kan altid ringe og bestille mad en bestemt dag. Den klarer vi, siger kokken, der egentlig har rigeligt med gryder at røre i, når talen falder på kokkekunsten.

Selv er han indehaver af Vikar og Gastronomi, som skræddersyr menuer til et hav af arrangementer årligt og samtidig sørger for at levere vikarer til spisesteder, der måtte blive ramt af sygdom eller andet, der måtte have indvirkning på vagtplanen.

- Vi administrerer omkring 330 tjenere, kokke, opvaskere og så videre, som vi bruger til selskaber og kan sende ud, hvor end det skal være, siger Carsten Emborg, der derfor også glæder sig over at være ny mand og kok i køkkenet på Fisketorvet.

Reelt set lejer han sig ind på The Upper Hill, som vil facilitere det produktionskøkken, som Carsten Emborg kan bruge i sin øvrige catering.

- Men det er selvfølgelig også for at give pubbens kunder så god mad som overhovedet muligt, siger iværksætteren, der gerne vil eksperimentere og sætte sit eget præg.

Menukortet, som det ser ud, er dog kulinarisk og lækkert nok, siger han.

- Der vil stadig være burgere, salater og fish & chips. Men også chili con carne, siger Carsten Emborg, der herudover åbner for, at man kan ringe og bestille en given menu.

- Det kan være nogle gode bøffer eller specielle saucer. Det klarer vi også, siger han og uddyber, at tjansen ved pander og gryder på The Upper Hill i lige så høj grad er taget for at vise, hvad Vikar og Gastronomi står for.

- Det handler ikke om, at jeg skal vise mig frem, men det er klart, at der er en synlighed, og det er derfor også en slags udstillingsramme, siger han.

Det er ikke kun i køkkenet, at der er nyt på menuen. Således har The Upper Hill ansat snart 25-årige Robin Rasmussen som en slags medbestyrer. Han skal flankere den hidtidige bestyrer på stedet, Hans Watson.

Robin Rasmussen kommer fra Café Tidslös på Schweizerpladsen, som han i foråret var med til at starte.

Det er helt og aldeles af praktiske årsager, at han efter så kort tid finder nye græsgange.

- Jeg har været meget glad for at være på caféen, men opgaverne på The Upper Hill passer bedre i forhold til min øvrige hverdag, siger Robin Rasmussen.