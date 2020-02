Uddeler Frank Pedersen med lågen fra det opbrudte stålbur, hvorfra der er mellem klokken 22 og 23 søndag aften stjålet gas og flasker for omkring 20.000 kroner. Foto: Helge Wedel

Artiklen: Gas for 20.000 kr. stjålet - tyv filmet uden maske

Gas for 20.000 kr. stjålet - tyv filmet uden maske

20 flasker af mærket Kosangas Light på fem eller ti kilo blev søndag aften mellem klokken 22 og 23 stjålet fra SuperBrugsens overdækning ved siden af butikken. Her er et stålbur med flaskerne brudt op. Den samlede værdi er ifølge brugsens uddeler Frank Pedersen knap 20.000 kroner inklusiv værdien af flaskerne.

Han fortæller, at den pågældende tyv ikke har tænkt sig særlig godt om i forhold til at undgå overvågningskameraet.

- På videoen ses meget tydeligt ansigtet af en yngre mand med lys hud, som prøver at få låget af en spraydåse, hvilket ikke lykkes for ham i første omgang, siger Frank Pedersen.

Tilbage med elefanthue

Han tilføjer, at videofilmen lidt senere viser den samme mand vende tilbage. Nu iført elefanthue, som dækker ansigtet, ligesom låget er taget af spraydåsen, hvis grå maling sekunder senere sprøjtes på kameraet, så billedet forsvinder. Også en lampe bliver sprayet til, så der er arbejdsro og mørke til at bryde ind og fjerne gasflaskerne. Formentlig er en bil brugt til at køre dem væk i.