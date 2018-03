Se billedserie Kompagnichef Lars Ole Bondegaard Nielsen lægger en krans til ære for og minde om Jimmi Bøgebjerg Petersen og Simon Mundt Jørgensen fra Korsør, der faldt henholdsvis 7. august og 22. september 2010 som udsendte soldater i Afghanistan. Foto: Helge Wedel

Gardere vil gerne tilbage til Korsør

Slagelse - 12. marts 2018 Af Helge Wedel

Lørdag var det ualmindeligt svært at finde et ledigt bord, hvis man ønskede at spise frokost på et af Korsørs spisesteder. Byen bar i den grad præg af, at næsten 200 livgardere fra hele landet og medbringende kærester og pårørende for første gang netop havde marcheret gennem byen, fordi de om aftenen skulle holde den såkaldte blå fest på Comwell Korsør på Ørnumvej. March og fest markerer, at et nyt hold soldater er færdiguddannede og klar til at holde vagt for de kongelige, hvorfor de får deres blå unifomer.

- Vi marcherer og holder fest tre gange hvert år, når et nyt hold soldater er færdige. Vores oplevelse her i Korsør har været utrolig positiv, så vi vender meget gerne tilbage. Det vil helt sikkert indgå i vores planer, men om vi kan lægge Korsør ind som et helt fast sted for blå march og fest, kan jeg endnu ikke fastslå, siger livgardens kompagnichef Lars Ole Bondegaard Nielsen til Sjællandske.

Han hæfter sig ved, at Livgarden i Korsør har oplevet en meget stor opbakning fra borgerne, ligesom han finder, at Korsør med stolte militære flådetraditioner er en hyggelig og flot by at marchere i.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) sagde i sin velkomsttale, at han var stolt over at kunne byde soldaterne velkommen til Korsør.

- I skal tage de mange borgere, der er mødt op her i dag som et klart udtryk for, at vi bakker jer op, og vi er stolte over, at I er villige til at betale den højeste pris i kampen for fred og frihed. En pris I aldrig kan vide, hvornår den skal betales, sagde John Dyrby Paulsen.

Han var derfor også glad for, at Livgarden ville være med til at ære de to Korsør-soldater, der faldt i krigen i Afghanistan i 2010 ved at lægge en krans ved den mindesten, som en indsamling blandt Korsørs borgere efterfølgende gjorde muligt at rejse i Rådmanshaven.

Også kompagnichef Lars Ole Bondegaard Nielsen var beæret over at få lov til at mindes og ære de to soldater, der også var livgardere.

- De var begge utrolig vellidte og præget af enorm hjælpsomhed over for deres kammerater. Egenskaber som også i dag kendetegner Den Kongelige Danske Livgarde, sagde Lars Ole Bondegaard Nielsen.

Tidsplanen for marchen gennem byen kom ikke helt til at holde, så velkomsten ved rådhuset fandt sted før planlagte klokken 12. For at festliggøre soldaternes oplevelse af at gå gennem Korsørs gader var der uddelt op imod 200 flag til publikum. Selv lørdagens vejr viste sig fra sin mest festlige side.