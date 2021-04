Se billedserie Garderne øver udendørs hver torsdag fra klokken 16.45 til 18.45. Privatfoto

Gardere ser frem til tropisk varme, vandrutsjebaner og palmer

Det blev ikke til den fejring af 50 års jubilæet, som Skælskør Marinegarde havde set frem til. I stedet bliver det nu til en velfortjent tur til Lalandia, da garderne selv har søgt og fået pengene til at finansiere turen

Den anden weekend i oktober går turen til Lalandia i Rødby for de for indeværende 33 gardere i Skælskør Marinegarde. Det gør den dels som en kompensation for den delvis aflyste jubilæumsfejring i musikkorpset, der fyldte 50 år i 2020, og dels fordi det er lykkes garderne selv at indsamle pengene til turen.

- Det begyndte med, at det lykkes to af pigerne at få bevilget 10.000 kroner fra SuperBrugsen i Skælskør, der uddelte i alt 100.000 kroner til forskellige lokale foreninger, siger Amalie Kristensen, der er en del af bestyrelsen bag Skælskør Marinegarde.

Musikfestival til august Forinden var jubilæet blevet rykket gang på gang på grund af corona, og i sidste ende besluttede korpset at lade det meste fare - med undtagelse af en musikfestival, der finder sted på Borreby Herreborg lørdag den 28. august. Her er det planen, at musikkorps fra hele landet bliver samlet i musikkens tjeneste og til fælles gavn og glæde for alle.

- Vi spurgte garderne om, hvad de kunne tænke sig at lave i stedet for de ting, som vi havde planlagt i forbindelse med jubilæet og altså i sidste ende aflyst, og der blev de hurtige enige om at en fælles tur til Lalandia var et godt alternativ, siger Amalie Kristensen.

Sagen i egen hånd Og med det besluttet tog to af garderne, Emma og Frida, initiativet til at lægge vejen forbi REMA 1000, hvor Kamilla Velin er butikschef på 13. år. Hun har ved flere lejligheder tidligere støttet den lokale garde og i øvrigt også andre lokale foreninger, og derfor var håbet, at det kunne gentage sig.

Det besøg faldt meget belejligt sammen med, at der kom en mail fra KFI Erhvervsdrivende Fond, som er købmandssektorens fond, som opfordrede til at lægge billet ind på nogle af fondens midler.

Godt arbejde Et budget, som de to piger ifølge Amalie Kristensen havde gjort sig meget umage med at lave. Den indsats skulle vise sig at blive belønnet, for inden længe kom 25.000 kroner retur til Kamilla Velin, der igen kunne lave det opkald, der vakte temmelig meget begejstring i den anden ende.

For med pengene fra nu både SuperBrugsen og Rema 1000 er der nu udsigt til både vandrutsjebaner, bølgebassin, boblebad og palmer til efteråret for garderne i Skælskør.

- Det var fra begyndelsen vigtigt, at alle skulle kunne komme med på turen uden selv at skulle betale noget, og det er nu lykkes, så det var virkelig en dejlig nyhed, siger Amalie Kristensen, der selv skal med til Lalandia, hvor hun bliver indlogeret med de yngste medlemmer af Skælskør Marinegarde.

Helt fortjent - Det har været et mærkeligt år, hvor vi slet ikke har kunnet komme ud at spille, som vi plejer, og så har der været jubilæet, som heller ikke blev, som vi havde forventet, så de har virkelig fortjent at komme på den tur, siger Amalie Kristensen, der sammen med formand Axel Steen Nielsen og de øvrige medlemmer af bestyrelsen har forsøgt at holde gejsten oppe hos alle garderne gennem coronaåret ved at holde forbindelsen ved lige via zoom, øvevideoer, telefonisk feedback, Messenger og Facebook.

Nu er det så småt blevet muligt igen at øve sammen, så længe det foregår udendørs. Og det gør det så ifølge Amalie Kristensen hver torsdag fra klokken 16.45 til 18.45 - og ofte med hue og vanter på.

Kig ind ude - Vi trænger så meget til at komme ud og at være sammen igen, og vi har da været bekymret for, om det kunne betyde færre medlemmer, siger Amalie Kristensen, der opfordrer interesserede gardere in spe til at kigge forbi Eggeslevmagle Skole en torsdag eftermiddag, for i Skælskør Marinegarde er der plads til alle mellem fire og 30 år, der gerne vil lære at spille et instrument eller blot spille med, hvis færdighederne allerede er på plads.