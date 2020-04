Garden er igen på gaden: - Her har i alt for lang tid været alt for stille

I weekenden var Skælskør Marinegarde igen på gaden for at tromme og trutte - dog med færre medlemmer end her på billedet. Garden spiller nemlig på grund af coronavirus kun under ti personer ad gangen. Det samme er gældende til undervisningen, der startede op i torsdags, men byder på færre timer.

Med medlemmerne inddelt i mindre hold har Skælskør Marinegarde fået lov til at starte op igen. Al undervisning foregår desuden udendørs, og det samme gør de første af gardens forestillinger.

28. april 2020
Af Fleur Sativa

Befandt man sig i Skælskør i weekenden, kunne man måske høre lyden af både trommer og trompeter.

I hvert fald var Skælskør Marinegarde igen på gaden, efter regeringens restriktioner mod coronavirus har haft lukket både undervisning og forestillinger ned den sidste måneds tid.

Garden har fået lov til at starte op igen, mod at de tager en række forholdsregler.

- Vi øver i mindre grupper under ti personer, og så underviser vi kun udendørs. Det er en helt anden måde at øve på, og det skal vi lige vænne os til. Men vi startede også først op i torsdags, forklarer Jeanette Vinholdt Olsen, der er formand for Skælskør Marinegarde.

Mindre undervisning Ifølge formanden har garden igen fået lov til at spille, efter de har været i dialog med blandt andre Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Landsgardeforeningen og Slagelse Kommunes kultur- og fritidsudvalg.

De nye forhold resulterer dog i færre timers undervisning og mindre socialt samvær mellem gardens medlemmer, fortæller Jeanette Vinholdt Olsen.

For eksempel kan garden ikke længere bruge sig af toiletfaciliteter, da undervisningen foregår udendørs. For at medlemmerne ikke skal holde sig, bliver undervisningen forkortet.

- Og så får de ikke den fulde undervisning, fordi vi skal undervise dem i mindre hold. De kan derfor heller ikke øve sammen alle sammen samlet, og det er selvfølgelig en udfordring, forklarer gardens formand.

Glade medlemmer Udfordringer eller ej, så er medlemmerne i Skælskør Marinegarde imidlertid alle glade for at være tilbage ved instrumenterne.

Det blev fejret allerede i weekenden, hvor garden blandt andet tog forbi plejecentret Hjemmet ved Noret i Skælskør og Plejecenter Møllebakken i Boeslunde for at sprede smil og glæde.

- Vi spillede kun ti personer og med meget mere afstand end normalt, så medlemmerne ikke stod alt for tæt, når de skulle stå der og spytte ud af deres instrumenter. Og så fortsatte vi en tur ned gennem Algade og valgte at stoppe enkelte steder, forklarer Jeanette Vindholdt Olsen.

Ingen klager På de to plejecentre, som garden besøgte, var der lavet forudgående aftale.

De ældre havde derfor gjort sig klar med god afstand til hinanden. Mens enkelte andre sad i hver deres dør og nød musikken.

Gardens formand havde dog frygtet et par klager fra borgere i Skælskør, da de spillende medlemmer gik ned ad blandt andet Algade.

- Men der var ingen sure miner overhovedet. Alle var bare rigtig glade for, at der blev skabt lidt liv i byen. For her har i alt for lang tid været alt for stille, slår Jeanette Vindholdt Olsen fast.

Det er frivilligt for gardens medlemmer, om de ønsker at starte op igen. De, der ikke har ønsket det, er blevet tilbudt online-undervisning. Skælskør Marinegarde tæller i dag cirka 30 medlemmer i alderen fem til 24 år.

Næste lørdag har garden planlagt at besøge en række plejecentre i Korsør.