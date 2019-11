Garde går hårdt økonomisk år i møde: Risikerer at mangle 200.000 kroner

For Skælskør Marinegarde kan 2020 vise sig at blive et hårdt økonomisk år. Foreningen ser ud til at modtage langt mindre i kommunalt driftstilskud, end det er ansøgt om og budgetteret med.

Slagelse - 28. november 2019 kl. 09:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

213.730 kroner. Så mange penge kan Skælskør Marinegarde risikere at mangle i 2020, hvor udgifter som lærerlønninger, talentudvikling og en kommende årsfest vejer tungt i budgettet.

I hvert fald hvis Slagelse Kommunes kultur- og fritidsudvalg vælger at følge den indstilling, der er givet af centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice i forbindelse med ansøgning om det årlige kommunale driftstilskud fra puljen til kulturelle formål.

Her indstiller centerchef Mette Mandrup nemlig, at udvalget bevilger 81.270 kroner i driftstilskud til Skælskær Marinegarde. Det, selvom foreningen har ansøgt om hele 295.000 kroner.

Ikke flere penge at finde Men selvom de to tal ligger milevidt fra hinanden, vurderer formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg Jørgen Andersen (S) ikke, at der vil være flere penge at finde til Skælskør Marinegarde, når udvalget skal dele de kommunale driftstilskud ud.

Udvalget vil derfor umiddelbart ende med at følge indstillingen, lyder det.

- Der er jo flere foreninger, der søger, og så handler det om at få pengene til at passe. Og ser man i forhold til de andre garder i kommunen, så er beløbet meget rimeligt, forklarer udvalgsformand Jørgen Andersen.

For budgetåret 2019 modtog Skælskør Marinegarde imidlertid et driftstilskud på 137.000 kroner og altså 55.730 kroner mere, end foreningen nu er indstillet til at modtage i 2020.

Dengang besluttede kultur- og fritidsudvalget at sidestille beløbet med det tilskud, der blev givet til Slagelse Garden, hvorfor begge garder modtog det samme i driftstilskud. Men i år er Slagelse Garden indstillet til at modtage noget mere end Skælskør Marinegarde - nemlig 136.998 kroner.

Får tilskud per medlem Et beløb, der samtidig ligger tættere på foreningens ønskede driftstilskud, end det indstillede beløb til Skælskør Marinegarde gør. I sin ansøgning har Slagelse Garden nemlig søgt om 145.000 kroner.

Årsagen til, at de to garder for budgetåret 2020 er indstillet til at modtage forskellige beløb, er, at Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler kultur- og fritidsudvalget at sidestille de to garder per medlem.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller således, at der fremover ydes tilskud på 2.700 kroner per garder til både Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde. Heraf kommer, at der i Slagelse Garden er flere medlemmer end i Skælskør Marinegarde, hvorfor det indstillede beløb i driftstilskud er tilsvarende højere.

Forskel i indtægtskilder

Hos Slagelse Garden har man imidlertid flere indtægtskilder end i Skælskør Marinegarde. Blandt andet modtager garden årligt et bidrag fra støtteforeningen Slagelse Gardens Venner, som i 2020 forventes at indbringe foreningen samlet set 118.000 kroner.

I Skælskør Marinegarde består indtægterne primært fra medlemmers kontingentbetaling og salg af julekalendere, hvor sidstnævnte er budgetteret til at indbringe 59.800 kroner i 2020.

Sjællandske har derfor ønsket at spørge formanden for Skælskør Marinegarde, Jeanette Vinholt Olsen, hvad det vil betyde for foreningen, hvis kultur- og fritidsudvalget følger indstillingen fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Garde er i dialog med kommune I en besked til redaktionen oplyser Jeanette Vinholdt Olsen imidlertid, at foreningen i øjeblikket »er i dialog med Slagelse Kommune«, og hun ønsker derfor ikke at udtale sig i sagen.

Udvalgsformand Jørgen Andersen oplyser imidlertid til Sjællandske, at udvalget må finde en løsning, hvis det indstillede driftstilskud er »meget for lavt«:

- Hvis det er så slemt, må vi jo finde en løsning. Men det er klart, at der er mange ønsker at tage hensyn til, siger han og forholder sig samtidig til spørgsmålet om, hvor ansvaret for lokale foreningers overlevelse ligger:

- Hvis vi vurderer, at det er en god forening, så synes jeg bestemt, at det er en politisk opgave, slår udvalgsformand Jørgen Andersen fast.

Foruden Skælskør Marinegarde og Slagelse Garden har også Skælskør Billedskole, Korsør Kunstforening, Musicalscenen og Nærradio Korsør ansøgt om driftstilskud fra puljen til kulturelle formål.

Skælskør Marinegarde er dog den eneste af foreningerne, hvor det ansøgte beløb ligger meget langt fra det beløb, det er indstillet at bevilge.