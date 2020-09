Se billedserie På trods af en række hårde år med svigtende medlemstal kan Skælskør Marinegarde i år fejre sit 50-års jubilæum. Det blev markeret med musik i weekenden, mens en større jubilæumsfest lader vente på sig grundet coronavirus. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Garde fejrer jubilæum efter grimme år: - Folk har holdt ved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Garde fejrer jubilæum efter grimme år: - Folk har holdt ved

Regnbyger skræmte ikke publikum væk, da Skælskør Marinegarde lørdag marcherede gennem byen i anledning af gardens 50-års jubilæum. Og netop den form for sammenhold giver anledning til fejring, siger formand, der kan se tilbage på år med faldende medlemstal.

Slagelse - 07. september 2020 kl. 10:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har ikke altid været en dans på roser, når medlemmer af Skælskør Marinegarde har fundet instrumenterne frem.

Men på trods af en række hårde år med svigtende medlemstal kan garden i år fejre sit 50-års jubilæum.

Lørdag blev det markeret med besøg af Jørgens Garde fra Vordingborg samt Slagelse Garden, hvor alle tre garder marcherede igennem byen og afholdte små koncerter undervejs på havnen, Sanetorvet og Nytorv.

Og selv om det i perioder regnede kraftigt, blev arrangementet afholdt som planlagt med flere tilskuere.

- Vi fejrer, at folk har holdt ved. Og at det er lykkedes at finde på nogle nye tiltag, der har kunnet skaffe nye medlemmer, siger gardens formand, Axel Steen Nielsen.

Vendte negativ udvikling »Sammenhold«, som da musikken fortsat spillede i lørdagens regnvejr, kendetegner i høj grad Skælskør Marinegarde, som blev stiftet den 3. september 1970, mener formanden.

For bare få år siden var det nemlig slet ikke en selvfølge, at Skælskør Marinegarde kunne fejre jubilæum i år. Medlemstallet var gennem en årrække stærkt dalende, og de frivillige kræfter var til sidst ved at være brugt op.

Den negative udvikling lykkedes det dog en gruppe af tidligere gardere at vende om på. Blandt andet via en række nye tiltag, forklarer Axel Steen Nielsen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Oprettelsen af blandt andet et »superhold« for de yngste medlemmer har ifølge formanden for Skælskør Marinegarde været med til at redde foreningen. Foto: Fleur Sativa



- Vi har for eksempel startet et »superhold« for de yngste. Så vi tager folk ind allerede, når de er fire år gamle, forklarer formanden og peger på, at mange andre garder først tager medlemmer ind fra seks-års-alderen.

Stor fest er udskudt I dag står Skælskør Marinegarde derfor igen stærkt som lokal forening, vurderer Axel Steen Nielsen, der af den grund er glad for at kunne markere jubilæet »trods coronavirus«.

Da virussen sætter dagsordenen for de fleste større arrangementer med blandt andet forsamlingsforbud og afstandskrav er den store og ellers planlagte jubilæumsfest udskudt til næste år.

Men efter lørdagens march i Skælskør, samledes alle garderne internt til mad og festlige indslag.

"Vi havde lyst til at gøre noget for at mærke vores jubilæums-år."

- Axel Steen Nielsen, formand, Skælskør Marinegarde - Axel Steen Nielsen, formand, Skælskør Marinegarde - Vi havde lyst til at gøre noget for at mærke vores jubilæums-år. Og så var det her en god anledning til at se vores kammerater og netop dyrke fællesskabet, vurderer Axel Steen Nielsen.

Om en måned - den 3. oktober - holder Skælskør Marinegarde desuden en jubilæumskoncert med besøg af Søværnets Tamburkorps.

Her håber den lokale garde på, at mange af byens borgere - igen - vil kigge forbi som tak for den store støtte, Skælskør Marinegarde oplever i hverdagen.

Endelig den 17. april i 2021, med et halvt års corona-forsinkelse, afholdes den helt store fejring af jubilæet.