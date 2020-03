Se billedserie Søren Willeberg er med i Aqtive Days, som også tæller Halsskov og Korsør Lokalråd, Volleyklubben Vestsjælland og med støtte fra Korsør Bykontor, Korsør Holder... Sammen, Slagelse Kommune, Korsør Erhvervsforening, og Korsør Turistråd. Foto: Helge Wedel

Garanti for over 10.000 til årets Aqtive Days

Aqtive Days afvikles samme dag, som 10.700 broløbere starter fra Halsskov Færgehavn, der dermed får en enestående eksponering i hele Danmark.

Slagelse - 08. marts 2020 kl. 06:49 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med over 10.000 deltagere, så er årets udgave af Aqtive Days garanteret en publikumsmæssig succes. Dagene med fokus på vandsport finder sted fredag den 19. og lørdag den 20. juni, hvor 10.700 broløbere om lørdagen klokken 16.30 starter deres halvmaraton over Storebæltsbroen ved først at løbe gennem Halsskov Færgehavn. Corona-restriktioner er forhåbentlig for længst overstået!

- Vi synes sammen med de gode kræfter bag broløbet, at det er oplagt i år at udnytte den unikke mulighed, der er for et samspil, så vi kan vise de over 10.000 broløbere, hvordan den gamle færgehavn kan bruges som en kæmpe legeplads og et udviklingscentrum for vandsport i alle afskygninger, siger Søren Willeberg fra arrangørerne af Aqtives Days.

Spring fra trampolin Flere nye vandlege er under planlægning. Bandt andet Big Splash-udspring i vandet fra trampolin, hvor vandet er landingssted i stedet for normalt en tyk madras i en idrætshal. Hertil arbejdes der på at tiltrække forskellige bådtyper, som publikum kan prøve sejlture med.

På wakeboardbanen er det planen at få lagt forhindringer ud, som de dygtigste wakeboardere kan benytte til at køre op på og springe fra.

Den populære beachvolley-turnering for både skoler og arbejdspladser er også med, ligesom SUP på vandet, hvor også flere vandsportsforeninger ventes at vise, hvad et medlemsskab indebærer.

Bliver færgen klar? Hvis den sidst bevarede storebæltsfærge M/F Broen er på plads i leje to ved den tilbageværende broklap til Aqtives Days, er det ifølge Søren Willeberg oplagt også at tænke brug af den ind i aktiviteterne. Politikerne i økonomiudvalget skal den 16. marts træffe den endelige beslutning om at få sat den ultimative og meget synlige prik over vandsportscenteret med en landfast placering af M/F Broen, der selv har sejlet mellem Halsskov og Knudshoved.

2019-udgaven af Aqtives Days blev en både blæsende og kold fornøjelse. Vejret kan ingen forudsige, men med de opfyldte færgelejer er der kommet store områder, hvor der er læ og dermed varme, hvis blæsten igen skulle blive en deltager. De fyldte færgelejerne er oplagte som chill-out-zoner med grill-muligheder og borde og bænke.

Værd at køre efter Det er tredje gang, at vandsportsfestivalen Korsør Aqtive Days finder sted.

Lasse Russotti, der er en anden af arrangørerne, fortæller om målet med dagene:

At Korsør Aqtive Days udvikler sig til en årlig begivenhed, der skal være med til at videreudvikle området, så vi hele tiden får nye ideer og nye øjne på mulighederne og potentialerne for at skabe en unik vandlegeplads og en ny kyst-attraktion, der er værd at køre både kort og langt efter.