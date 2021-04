Gangbro på vej over banen

Torsdag formiddag var platformen på plads, og svejserne i gang med deres arbejde - og samme aften blev alt gjort klar til løft nummer to: Denne gang var det trappen ned til perron 2/3. Svejserne skulle rette kanter til, så der kan svejses, når trappen kom på plads. Oppe på platformen er der lavet to mandehuller, så der kan komme en person ned i den hule platform og svejse indefra. Trappe og platform spændes sammen både indvendigt og ovenpå, før de svejses sammen.

Mange interesserede borgere har været nede for at se på, hvordan arbejdet skrider frem - og Torben Hjelm fortæller, at der bliver mere at se på lørdag aften.