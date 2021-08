Disse tal udsendt af borgmester John Dyrby Paulsen (S) viser, hvordan det de senere år er gået med kommunens økonomi. Herunder hvor meget der er forskel på Budgetopfølgning3 (Bo3) og det endelige regnskab med mere.

Gang i at skære ned på anlæg

Der er god gang i forhandlinger om at skære med på anlægsudgifter, fremgik det af byrådsmøde, hvor der dog nok en gang var stor uenighed om kommunens økonomiske tilstand her få måneder før valget.

Slagelse - 31. august 2021

Kommunens økonomi på vej til kortslutning - eller »business as usual« med en alt for pessimistisk budgetopfølgning, der ligesom sidste år vil vise sig slet ikke at komme til at ligne det endelige regnskab for året.

Disse synspunkter stod nok en gang overfor hinanden, da byrådet brugte tre kvarter af sit godt tre timer lange møde på at debattere kommunens økonomiske tilstand.

Det skete ud fra årets tredje budgetopfølgning, hvor der fra forvaltningens side blev talt med store bogstaver om overskridelser af budgetter og underskud på det endelige regnskab.

- Det er det samme som sidste år, hvor det også så sådan ud på det her tidspunkt, men det endelige regnskab endte jo meget mere positivt, lød det fra S-gruppeformand Sofie Janning.

Forundret V-formand Den udmelding fik dog V-gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents til at udtrykke stor undren.

- Tror du virkelig ikke på jeres egen forvaltning, der jo netop forudser, at det endelige regnskabsresultat meget vil ligne det, som fremgår af budgetopfølgningen, sagde Knud Vincents.

Han påpegede i lighed med Jørgen Grüner (SF), at man til forskel fra sidste år allerede har indregnet en række overførsler i den fremlagte budgetopfølgning. Uden dem ville det have set værre ud.

Sidste års regnskabsresultat blev positivt, men overskuddet var dog ikke stort nok til at sikre kommunens udvikling og penge til velfærd, påpegede Jørgen Grüner.

- Problemet er, at der er alt for få penge til anlæg, fordi kommunens indtægter ikke er meget større end udgifterne. Vi har brug for 200 millioner kroner til anlæg, men der er kun 60 millioner kroner, sagde Grüner.

Knud Vincents mente, at der fra borgmesterens side blev spekuleret i, at den fjerde og sidste budgetopfølgning, der vil ligge tættere op ad det endelige regnskab, først kommer en uge efter valget 16. november..

Handleplan for sygepleje Ann Sibbern (udenfor partierne) kunne ikke gå ind for en handleplan for sygeplejen, som hun fremførte, at både DF og S har stemt for. Det efterlyste hun reaktioner på, og den fik hun da også fra borgmesteren, der meddelte, at det bestemt var et område, som socialdemokraterne ville prioritere at buge penge på.

Det skal ske i forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger, hvor meldingen var, at alle stadig var med ved bordet.

Meldingen var også, at øvelsen i år går ud på at skære ned på anlægsudgifterne.