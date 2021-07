Bianca Wolter ejer Sy-Værk i Skælskør, hvor hun oplever en øget interesse for at brodere - særligt for unge er det blevet en ny måde at udtrykke sig på, siger hun. Foto: Anders Ole Olsen

Gammelt håndværk har fået nyt liv: Skrædder vil undervise i »moderne broderi«

Flere unge interesserer sig for at brodere. Den øgede interesse er opstået under coronapandemien og er en måde at komme til udtryk på, siger ejer af Sy-Værk i Skælskør, der i dag tilbyder workshops i håndværket, som alle kan lære. Og begynder man, kan det endda have flere helbredsmæssige fordele.

Slagelse - 12. juli 2021 kl. 15:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det er let at komme i gang med. Hvis du vil brodere, skal du blot have fat i en passende nål og noget tråd eller garn. Og måske netop derfor er håndværket under coronapandemien blev voldsomt populært. Selv blandt unge.

Det mærker blandt andre 59-årige Bianca Wolter, der har været selvstændig skrædder siden 80'erne og sidste år åbnede skrædderforretningen Sy-Værk på Algade 24 i Skælskør.

Herfra holder hun også flere workshops. Blandt andet i netop det at brodere, hvor hun i hele juli har fokus på »moderne broderi«.

- Lige nu går jeg også og venter på at få nogle broderi-kits hjem, som kommer til salg. Når man først lærer at brodere, er det i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser, fortæller Bianca Wolter, der selv broderede første gang som barn, hvor det var en normal opfattelse, at kvinder skulle kunne sy. Og så kunne man lige så godt lære det i en tidlig alder.

»Slow living« og statements Siden har Bianca Wolter også valgt at uddanne sig som håndværk- og designlærer. Og at flere unge i dag vender tilbage til håndværket, forklarer hun med den tid, vi lever i. Både coronapandemien, sociale medier og et øget pres på de unge er en del af den historie.

- Der er noget tryghed i »bare« at sidde og skabe noget med hænderne. Det kan virke meditativt, hvilket jeg tror, at mange oplever et øget behov for. Hele denne her »slow living«-bølge er generelt på vej frem, fordi der er så meget ude i verden at bekymre sig om, at man har brug for at trække stikket, forklarer Bianca Wolter. Artiklen fortsætter efter billedet...

Foruden at eje Sy-Værk i Skælskør, er Bianca Wolter uddannet håndværk- og designlærer. Foto: Anders Ole Olsen

Selv oplever Bianca Wolter, at tiden kan stå nærmest stille, når hun sidder og syr. Derudover er der noget tilfredsstillende ved at skabe noget med sine egne hænder, mener hun. Og for de unge er netop det at brodere også en måde at komme til udtryk på.

- Det er ikke bare blomster og mønstre, de unge interesserer sig for. Ofte er det statements - med et klart budskab - de ønsker at brodere, fortæller Bianca Wolter.

Helbredsmæssige fordele Så selv om det at brodere måske lyder som noget, der hører fortiden og mormødre til, tager de unge altså håndværket op på ny og gør det til deres eget, mener skrædderen fra Skælskør.

Og det er positivt af mere end bare én årsag. At brodere - eller udføre et andet håndværk - kan nemlig have helbredsmæssige fordele.

"(...) vi bliver faktisk lykkeligere, vi får smertelindring, og vi oplever mening og et totalt frirum, hvor vi synes, at livet er lige nøjagtig, som det skal være."

- Anne Kirketerp, psykolog og forsker - Anne Kirketerp, psykolog og forsker Det skriver Kristeligt Dagblad, der har talt med Anne Kirketerp, psykolog samt forsker i craftpsykologi og de sundhedsmæssige fordele ved at lave håndarbejde.

Den mest positive effekt sker, når vi kommer i flow.

- Flow er en tilstand, hvor vi er så fordybede, at vi for en stund glemmer alt omkring os - inklusive problemer, stress, utilfredshed - fordi vi har al opmærksomhed på arbejdet, siger Anne Kirketerp til mediet og uddyber:

Uendelige muligheder - Når vi er i flow, producerer hjernen dopamin og anandamider, og den får bedre mulighed for at tilbageholde serotonin. Hjernen kommer simpelthen biokemisk i balance. Så vi bliver faktisk lykkeligere, vi får smertelindring, og vi oplever mening og et totalt frirum, hvor vi synes, at livet er lige nøjagtig, som det skal være.

Anne Kirketerp vurderer, at andelen af danskere, der udfører et håndværk i dag er steget til at udgøre omkring 40-50 procent af befolkningen. Stigningen er sket under coronapandemien.

Og lige præcis når det kommer til at brodere, er der én særlig ting, der gør, at det ikke kun er nemt at begynde på - men faktisk også nemt at fastholde interessen for. Selv når krisen er ovre.

- Du kan brodere på alt. Gardiner, dækservietter, cowboybukser. Mulighederne er uendelige, fastslår Bianca Wolter fra sin skrædderforretning, Sy-Værk.