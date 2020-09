Se billedserie Næstformand Fleming Pedersen (til venstre) og formand Anders Bülow Kristiansen foran den en-vingede mølle. Håbet er, at en ny vinge kan komme op næste forår, men finansieringen er endnu ikke på plads.

Gammel mølle uden vinge og i knæ

Kanehøj Mølle har lige mistet sin ene vinge og samtidig er møllelauget presset af færre indtægter grundet corona. Desuden har man mistet et tilskud, som man tidligere fik fra kommunen. Formand håber på velvilje fra fonde og kommunen til at bevare kulturarv.

Slagelse - 28. september 2020 kl. 11:37 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Et karakteristisk element på landevejen mellem Skælskør og Eggeslevmagle forandrede sig i den forgangne uge.

Her måtte Kanehøj Møllelaug nemlig sørge for, at den ene vinge blev taget ned med hjælp fra blandt andet en stor kran.

- Den var simpelthen så rådden, at vi ikke turde lade den sidde. Der var fare for, at den ellers ville falde ned af sig selv i vinterens løb, fortæller Anders Kristiansen, der er formand for møllelauget og femte generation i møllen, som hans forfar Carl Kristiansen tilbage i 1884 fik såkaldt fæstebrev på.

En ny møllevinge ligger klar hos møllebygger Jørn Nilsson i Løve, men den kommer ikke lige op med det første. Prisen er nemlig 320.000 kroner, og disse penge har man endnu ikke skaffet i møllelauget, hvor man i øjeblikket er noget ramt på økonomien.

Noget i knæ - Vi er tæt på at være noget i knæ, siger Anders Kristiansen.

Det er der flere årsager til.

Corona-restriktionerne har blandt andet betydet, at møllen har mistet mange af de sædvanlige indtægter. Den årlige mølledag, hvor omkring 1000 mennesker kommer forbi, måtte aflyses i år, og der er generelt også færre besøgende.

- Vi har også mistet et tilskud på 30.000 kroner fra Slagelse Kommune, som vi ellers tidligere har fået. Nu har vi dog søgt igen, og vi håber på velvilje, for vi er ved at have nået bunden af kassen. Jeg gruer lidt for regningen for nedtagningen af vingen, som nok når op over 20.000 kroner, siger Anders Kristiansen.

Han er meget ked af, at man på møllen på det seneste har måttet sige nej til blandt andet væresteder, skoler og institutioner, der har ønsket at få en rundvisning på møllen.

- Det har vi måttet sige nej til, fordi der jo er en del udgifter til det, blandt andet med rengøring af møllen. Vi håber, at vi kan få gang i det igen, hvis vi igen får tilskud fra kommunen, siger Anders Kristiansen.

Møllen fik tilbage i 2016 kommunens bygningspris, og Anders Kristiansen mener, at det også må være en vigtig opgave for kommunen at medvirke til at bevare den kulturarv, som møllen repræsenterer.

Et million-projekt Der er brug for mange penge, hvis møllen skal være helt tip top. Helt konkret 1.342.000 kroner.

En ny vinge koster som nævnt 320.000 kroner. Men der er også brug for en ny såkaldt »omgang«, som jo er gangbroen i første sals højde rundt om møllen. Pris: 800.000 kroner.

- Vi har sikret omkring 350.000 kroner fra fonde til omgangen og 185.000 kroner til vingen. Vi har flere ansøgninger ude, blandt andet i Slots og Kulturstyrelsen, som vi håber bliver positivt modtaget. Vingen kommer ikke op, før vi har hele finansieringen på plads, fastslår Anders Kristiansen.

Udover de to nævnte store ting skal der også bruges et mindre beløb på at udskifte den såkaldte vindrose øverst på møllen.

Den nu nedtagne vinge blev sat op i 1989, og er altså 31 år gammel. Den tilbageværende vinge er heldigvis en del yngre.

Lidt historie Kanehøj Mølle blev opført i 1881 og er en typisk såkaldt hollandsk mølle. En fast ottekantet træbygning, bygget på en firkantet muret grund.

I 1884 fik møller Carl Christiansen fæstebrev på møllen, som tilhørte Gerdrup Gods. I 1901 fik sønnen Hans Kristiansen overdraget fæstet. Han købte møllen til selveje i 1916. Næste generation i form af sønnen Knud Kristiansen overtog møllen i 1934 og drev til den 1961, hvor den gik videre til Hans Kristiansen.

Denne drev den indtil 1982, hvor han skænkede den til det nyoprettede Kanehøj Møllelaug. Her er sønnen Anders Kristiansen, der arbejder som portør, som nævnt formand.

Hans Kristiansen drev indtil 1992 Kanehøj Brødfabrik ved siden af møllen.