En 49-årig mand fra Slagelse blev anholdt to gange mandag, efter han havde kørt ind i glasdøren til politistationen med en indkøbsvogn. Han kan nu se frem til en klækkelig bøde.

Gammel kending anholdt to gange samme dag: Torpederede politistation med indkøbsvogn

Mandag formiddag bemærkede en betjent på politistationen i Slagelse en højlydt diskussion mellem en mand og en taxachauffør i nærheden. Betjenten blandede sig ikke i samtalen i første omgang, men kort efter lød der et brag ved indgangen til politistationen. Glasdøren var blevet påkørt af en indkøbsvogn - og manden, der skubbede vognen, var den samme, som kort forinden havde diskuteret med taxachaufføren.

Heldigvis skete der ikke noget med døren, som i denne tid holdes lukket, men braget var nok til at påkalde sig betjentenes opmærksomhed.

Manden viste sig at være en 49-årig mand fra Slagelse, som politiet betegner som en »gammel kending«.

- Han ville klage over taxachaufføren, som angiveligt havde stjålet mandens penge. Vi vurderede dog, at der ikke var hold i mandens anklager, da han tydeligvis både var beruset og meget højtråbende, siger politimanden til Sjællandske.

Den 49-årige mand blev anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, hvilket medfører en bøde. Han blev herefter sat til at køle lidt af på politistationen og blev løsladt igen klokken 12.15.

- Det stod hurtigt klart, at manden stadig ikke var i stand til at tage vare på sig selv, så han blev anholdt igen og kørt til detentionen i Næstved, siger Tom Stysiek.

Grunden til, at blev kørt til Næstved - og ikke blot sat i detentionen i Slagelse er, at politiet ikke har mandskab til at overvåge detentionen i Slagelse.