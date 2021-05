Se billedserie Da Sjællandske talte med Per Lange Jørgensen i juli sidste år var meldingen, at nedrivningen af højskolen ville være overstået sidst på sommeren. Der er dog stort set intet sket siden.

Gammel højskole kan blive nedrevet på ejers regning af kommunen

Kommunen er ved at have tabt tålmodigheden med ejer af højskolegrunden, hvor der intet sker med store boligplaner. Politikere skal på møde i juni beslutte, om nedrivning skal sættes i gang på ejerens regning. Hvilket dog kan risikere at blive dyrt for kommunen, konstaterer udvalgsformand.

Slagelse - 10. maj 2021 kl. 06:54 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der var optimistiske toner, da direktør Per Lange Jørgensen fra firmaet Fjordparken Skælskør A/S midt i juli sidste år kunne fortælle Sjællandske om fremtidsplanerne for den gamle Skælskør Folkehøjskole. Den bød ifølge direktøren på byggeri af mellem 110 og 120 boliger til en værdi af omkring 250 millioner kroner.

