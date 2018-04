Se billedserie Sådan så skiltet ud for 18 år siden. Foto: Camilla Bloch

Gammel cykelrute frisket op i ny udgave

Slagelse - 26. april 2018 kl. 12:46 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 18 år siden i juni 2000 skrev Sjællandske glædesstrålende om Korsørs turistschef Dorthe Hjelmroth og ejerne af Lystskov Camping og Halsskov Camping, der sammen var lykkedes med at få cykelruten Østersøruten til at gå gennem Korsør.

Lidt mystisk var det derfor, da vi forleden modtog en pressemeddelelse fra kommunikationsansvarlig hos VisitVestsjælland Christina Nyvang om, at lørdag den 5. maj åbner den nationale cykelrute N8 - Østersøruten. Åbningen markeres med festligheder fra klokken 10 hos Storebælt Camping & Feriecenter i Korsør, hvor der bydes på gratis morgenbrød og kaffe til de cyklister, der vil deltage i åbningen af ruten, der blandt andet rummer 42 kilometer fra Korsør over Skælskør til Bisserup.

Af den udsendte meddelelse fremgår, at »klokken 10.45 åbner cykelruten officielt, når Slagelse Kommunes viceborgmester, Villum Christensen (LA), klipper båndet over og sender lokale cykelhold fra Team Rynkeby og Hjerterytterne samt alle andre fremmødte cyklister afsted.«

Sjællandske kontaktede Christina Nyvang for at høre, om det nu kunne være rigtig, at der var tale om en ny rute.

- Jeg må indrømme, at jeg ikke var klar over, at den allerede eksisterede, men vi og mange andre turistorganisationer og kommuner gør nu noget ekstra ud af at markedsføre ruten, som også har fået en bedre skiltning, lyder det ærlige svar fra Christina Nyvang.

Hun undersøger sagen nærmere hos Vejdirektoratet, der har følgende forklaring:

»Det er rigtigt, at der har været et turforslag, som hedder Østersøruten. Den blev aldrig færdigskiltet, og den var ikke en national cykelrute. Den var et turforslag på kort. Det nye er, at man har taget en del af den gamle nationale cykelrute 8 (sydhavsruten) og den »gamle« Østersøruten og lavet et helt nyt forløb, som binder noget fra begge gamle ruter sammen. Nogle stræk er helt nye for at få N8 Østersøruten bundet sammen i et nyt 8 -tals forløb. Det er derfor nyt, at hele ruten er blevet national cykelrute med navnet Østersøruten. Altså lidt gammelt og nyt er slået sammen til et helt nyt forløb.«

Sjællandske håber, at både læsere og cyklister vil nyde den nye opgraderede og ny- skiltede nationale cykelrute!