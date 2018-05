Se billedserie 40 biler blev lørdag formiddag sendt af sted med ét minuts mellemrum fra Nytorv i Slagelse i Historic Viking Rally 2018. Foto: Mette Kjær Nielsen

Gamle og nye modeller fyldte Nytorv ud

Slagelse - 13. maj 2018
Af Mette Kjær Nielsen

Længe inden, at butikkerne åbnede, myldrede det med mennesker på Nytorv i Slagelse denne lørdag.

For lørdag var det tid til dette års udgave af Historic Viking Rally, der havde start på netop Nytorv.

Historic Viking Rally er en såkaldt pålidelighedsløb, hvor føreren sammen med en andenpilot skal finde vej gennem en ukendt rute med diverse tidsprøver og manøvreprøver undervejs. Alle biler skulle i øvrigt være fra før 1984.

Klokken 10.01 kunne Henrik Brodersen (DF) sende den første bil af sted på den 205-kilometer-lange rute. Det lidt skæve tidspunkt skyldtes, at bil nummer ét, desværre måtte melde afbud. Derfor blev nummer to første bil over startlinjen - hvorefter de næste 39 blev sendt af sted med ét minuts mellemrum.

- Jeg er med i dag, fordi jeg selv har benzin i blodet og selv har en gammel Land Rover, som også er med i dag - dog ikke i løbet. Men jeg vil gerne støtte op om at skabe liv i byen, siger Henrik Brodersen (DF).

Mellem hvert kip med Dannebrog, kunne løbsleder Troels Lund fortælle detaljer og anekdoter om hver enkelt bil og holdene bag, om reglerne for løbet og om, hvor glade arrangørerne er for, at der i år var mange nye med i begynderklassen.

Ud over de 40 rallybiler var Nytorv stadig fyldt med biler, da ræset var sat i gang. For Bilbyen Slagelse havde udnyttet lejligheden til at invitere de mange bilforhandlere i byen til at udstille deres nye modeller på torvet.

Ikke nok med de nye biler og rallybilerne, så var der også plads på torvet til en tredje kategori af klassiske biler - nemlig dem, der deltog i bil-skønhedskonkurrencen med titlen »Concour D'elegance by Slagelse«.

Manøvreprøven i Skælskør blev desværre aflyst, da arrangementet kom bagud på tiden.