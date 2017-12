Anett Bratved havde sat en øvre grænse på 60 deltagere i den gratis juleaften, fordi stemningen skal være hjemlig og intim. Det bliver den med blot 18 tilmeldte, men flere kan dog nå at komme til i sidste øjeblik. Arkivfoto

Gæster svigter gratis julefest

Slagelse - 20. december 2017 kl. 10:12 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anett Bratved, der er bestyrer af Slagelse Bold- og Idrætsforenings klubhus og driver Bratved Catering, havde sammen med veninden Benedikte Bjørnholt Schou lagt an til at tilbyde op til 60 mennesker en gratis juleaften med det hele i klubhuset, men foreløbig har kun 18 meldt sig.

- Det er lidt ærgerligt, at der ikke er flere, der er kommet ud af busken. Jeg ved ikke, om det er krænkende for folk, eller hvad der er årsagen. Behovet er der jo. Det ved vi, siger Anett Bratved, der besluttede at hjælpe trængte børnefamilier juleaften i år, hvor hendes egne børn har andre gøremål.

Da hun fortalte om initiativet i oktober, efterlyste hun sponsorer, og de har meldt sig i rigt mål. Dermed er økonomien i arrangementet mere end på plads med omkring 20.000 kroner, så med det sparsomme antal deltagere bliver der ligefrem overskud, med mindre mange flere melder sig i de kommende dage. Det kan nemlig godt lade sig gøre.

Anett Bratved kunne også vælge at gemme pengene til at holde jul for børnefamilier næste år, men lige nu tror hun ikke rigtig på en gentagelse næste år.

- Hvis der ikke er familier til det, vil vi ikke fortsætte. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, der gør, at familierne ikke kommer frem. Måske handler det om, at uanset om man har midlerne til det, skal julen holdes derhjemme, og der kan være nogle, der til det sidste håber, at de selv kan gennemføre juleaften, siger Anett Bratved.