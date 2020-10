Gadens folk støjer og skaber utryghed ved skole og supermarked

- Der var en grund til, at vi flyttede fra Nørrebro og hertil. Og det var ikke for at se lige ud på, at der handles med stoffer, ryges, drikkes og larmes. Det er ikke fedt, synes vi, lyder det fra Rie Friis, der bor skråt over for Netto og ikke langt fra forsorgshjemmet Toften, hvor nogle menes at komme fra.