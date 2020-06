Gadeidrættens Dag med Tour de France-tema

Med højsommeren hamrende løs lige nu, kan det være svært at forestille sig efterårstider, men planerne for begivenheder planlægges for fuld kraft. Formand for Korsør Skatepark og ildsjælen 48-årige Thomas Zielinski oplyser, at der nu er et samlet budget på 60.000 kroner til et brag af en fest på den landsdækkende Gadeidrættens Dag lørdag den 12. september på Solens Plads. Men også efterfølgende mange gadeidrætsfester ikke kun i Korsør men rundt i hele kommunen.