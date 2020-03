Vandreforeningen Fodslaws lokalafdeling i Slagelse har modtaget en pokal for størst medlemsfremgang i 2019. Flere studier peger på, at raske gåture er lige så sundt som en løbetur.

Send til din ven. X Artiklen: Gåture hitter: Vandreforening har succes med at skaffe medlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gåture hitter: Vandreforening har succes med at skaffe medlemmer

I vandreforeningen Fodslaws lokalafdeling i Slagelse har man haft held med at tiltrække medlemmer til. Flere og flere bliver bevidste om gåtures positive indvirkning på helbredet, lyder det.

Slagelse - 10. marts 2020 kl. 11:41 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi gør det næsten alle sammen. Uanset om det er på vej på arbejde, under turen ned til supermarkedet eller med hunden, der skal luftes. At gå er for de fleste den nemmeste måde at bevæge sig fra A til B.

Men i dag bruger flere og flere også gåture som en måde at dyrke motion.

Det mærker man blandt andet hos vandreforeningen Fodslaws lokalafdeling i Slagelse. Her har man nemlig siden opstarten 1. maj sidste år haft så stor succes med at tiltrække medlemmer til, at foreningen er tildelt en pokal for størst medlemsfremgang i 2019.

- Vi er selvfølgelig nyopstartede, så på den måde er det måske ikke overraskende, at vi vækster en del. Men det er rigtig dejligt og meget positivt, at folk vil gå med os, siger lokalafdelingens formand, Bjarne Svejstrup.

Lige så effektivt som løb Pokalen for størst medlemsfremgang uddeles hvert år internt i vandreforeningen Fodslaw, som har i alt 39 lokalafdelinger fordelt i hele landet. I Slagelse tæller foreningen således i dag 35 medlemmer, og det skyldes ifølge formanden, at flere er blevet bevidste om de helbredsmæssige fordele, der er ved at gå.

Når det kommer til en gåtur i et rask tempo, er det nemlig lige så effektivt som løb i forhold til at holde både blodtryk og kolesteroltal nede og til at undgå diabetes.

Det viser blandt andet et amerikansk studie, der over seks år har fulgt 33.000 løbere og cirka 15.000 personer, som gik faste ture.

FAKTA Fodslaw Slagelse er en lokalafdeling under den landsdækkende vandreforening Fodslaw, som har i alt 39 lokalafdelinger landet over.

Her arrangeres to gåture hver uge på henholdsvis fem og ti kilometer, og et medlemsskab koster 300 kroner for et år. Er man to i samme husstand, der vil være medlemmer, koster det kun 400 kroner.

Medlemmer kan gå ture med Fodslaw i hele landet.

Ifølge flere studier er gåture lige så effektive på sundhedskontoen som løb.

Som en tommelfingerregel gælder, at man forbrænder sin egen kropsvægt i kalorier for hver kilometer, man tilbagelægger. Vejer man 80 kilo og går én kilometer, forbrænder man altså 80 kalorier. Derudover oplyser Ældresagen, at en gåtur i et raskt tempo er med til at skabe nye hjerneceller, ligesom risikoen for at få knogleskørhed i hoften daler med helt op til 40 procent ved flittige gåture.

Tager man en gåtur i stedet for en løbetur, skal man imidlertid gå i længere tid, hvis man ønsker den samme effekt på sundhedskontoen. Det skyldes, at man ved løb forbrænder mere energi over kortere tid.

Håber på flere medlemmer - Du kan få lige meget sundhed ved at gå som at løbe, så længe du presser din krop mere, end du plejer. Ellers opnår du ikke noget på din sundhedskonto. Det vil sige, at du skal op at have en hurtigere vejrtrækning, hjertet skal slå hurtigere og du skal føle en varme i kroppen, har fysioterapeut og motionsekspert Martin Walsøe tidligere forklaret til en artikel udgivet af Hjerteforeningen.

Hos vandreforeningen Fodslaws lokafdeling i Slagelse håber formanden derfor på, at væksten i antal medlemmer fortsat vil stige. Måske endda så meget, at lokalafdelingen igen til næste år kan hive en pokal med hjem.

Og det er der én særlig god grund til:

- Man får det bare rigtig godt, når man vandrer. Sådan er det. Og her skaber vi samtidig et rigtig godt sammenhold, mens vi forebygger en masse forskellige sygdomme og sygdomssymptomer, forklarer Bjarne Svejstrup, der har store ambitioner for foreningens lokalafdeling.

- Det kunne da være fedt at nå op og være 500 medlemmer, men det er nok alligevel for meget at håbe på. Så jeg håber, at vi kan tælle omkring 100 medlemmer næste år, slår han fast.

Fodslaw Slagelse arrangerer fast to gåture hver uge på henholdvis fem og ti kilometer. Alle kan være med.