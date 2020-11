Den store landsdækkende socialpædagogiske virksomhed EKKOfonden har nu helt droppet planerne om at indrette døgnbemandet botilbud på Svenstrupgaard for op til 20 udsatte borgere. EKKOfonden havde ellers søgt kommunen om tilladelse. Blandt andet beboere i parcelhuskvateret på den nærliggende Violvej har udtrykt bekymring for planerne. Dronefoto: Morten Mikkelsen

Gård pludselig droppet som døgntilbud for udsatte borgere

EKKOfonden har droppet plan om at indrette døgnbemandet botilbud for cirka 20 voksne udsatte borgere på Svenstrupgaard. Udsigten til en stor arbejdsplads er dermed væk. Borgere har udtrykt bekymring ved orienteringsmøde. Svenstrupgaards 85-årige ejer Poul Larsen vil sælge for 12 mio. kroner.

Slagelse - 17. november 2020 kl. 06:32 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Ejer af Svenstrupgaard ved Korsør gennem de seneste 25 år, 85-årige Poul Larsen, endte i en samtale med Sjællandske mandag ved frokosttid med at få 100 procent ret i sit gæt om fremtiden for sin bolig, det store bygningskompleks og vandrerhjem Svenstrupgaard. Han har sat det hele til salg for 12 mio. kroner.

