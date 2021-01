Går valget i møde med nye briller og en bugnende kommunekasse

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er trådt ind i 2021 med en kommunekasse af en vis kaliber. Det nye år byder på et kommunalvalg, men også en forandret hverdag, hvor der bliver fokus på andet end nye rådhuse og vante måder at gøre tingene på.

Med et lille år til kommunalvalget i november er det ikke underligt, at knivene hvæsses, og det nok bliver uenigheder frem for det modsatte, der vil præge billedet.

Slagelses 57-årige borgmester, John Dyrby Paulsen (S), lægger dog heller ikke skjul på, at coronaen har lært alle, at ingen er uundværlige, og at det at trække på samme hammel kan sikre sejre.