Gående viking sejlet over Storebælt

Se billedserie 22-årige Albert Dyrlund er som viking på vej tll fods fra sit hjem i Helsingør til Skagen. Tirsdag var han nået til Korsør, hvor han fik han et lift over Storebælt af lystfiskerskibet Hanne Berit.

Den 22-årige fra internettet blandt unge meget kendte youtuber Albert Dyrlund kedede sig så meget, at han besluttede at gå som viking fra Helsingør til Skagen. Tirsdag var for ham ukendte Korsør nået.

Slagelse - 20. januar 2021 kl. 08:18 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Det har hjulpet lidt med de mange vable-plastre.

En sætning der ikke umiddelbart kan forbindes til en viking, men den kom fra 22-årige Albert Dyrlund i fuld vikingemondering inklusiv drabelig økse, da Sjællandske mødte den 22-årige fra internettet - undskyld Helsingør. Fra drop ud af gymnasiet efter 10 år i folkeskolen er han lykkedes med at opnå stor popularitet blandt de unge som en af de førende influenter og youtuber med fokus på sjov, ballade og underholdning. Hertil musik i form af seks sange udgivet siden 2016, som er hørt 15 millioner gange.

- Jeg var nok lidt af klassens klovn, da jeg gik i skole. Jeg kan fortsat godt lide at underholde og aktuelt med gåturen skulle det gerne ende med en film, siger Albert Dyrlund.

Til fods til Skagen Gåturen her midt i det coronanedlukkede og vinterkolde Danmark blev indledt for fem dage siden i Helsingør med Skagen som mål.

- Hvorfor går du?

- Det hele var bare så kedeligt med nedlukningen, og så opstod ideen om en lang gåtur i vikingetøj, som vi filmer undervejs og underholder mine følgere med på YouTube. Vi overnatter i shelters, men her i Korsør kom vi indendøre og sov hos nogle af mine fans, siger Albert Dyrlund. Præcis hvor i Korsør er lidt mere uklart.

- Jeg kender intet til byen, så jeg ved ikke rigtig, hvor det var - vist på den anden side af broen, siger Albert Dyrlund.

Gå på Storebæltsbroen? Han fortæller, at han rettede en forespørgsel til Sund & Bælt om muligheden for at gå fra Sjælland til Fyn i nødsporet på motorvejen, men svaret var et meget klart nej.

En togtur under Storebælt var dog ikke den bedste løsning for en viking, så forleden skrev han på nogle Korsør-grupper på Facebook: »Hej ville høre om det var muligt at blive sejlet fra Korsør til Nyborg om nogle kunne hjælpe med det. Laver en YouTube video hvor jeg går fra Helsingør til Skagen, så kan ikke rigtigt gå over Storebæltsbroen. Nogle som kunne hjælpe med det? Hilsen Albert Dyrlund«

Ja fra lystfiskerskib Han endte med at få ja fra lystfiskerskibet Hanne Berit, der tirsdag lagde fra kaj i Korsør ved 10.30-tiden for omkring to timer senere at sætte den ikke søstærke viking i land i Nyborg, så gåturen mod Skagen kunne fortsætte.

Albert Dyrlund regner med at bruge omkring 30 dage på turen med 30-50 daglige kilometer. Hvis ellers vabelplastrene sikrer en fortsat brug af vikingefødderne i tøjet udlånt af en rollespilsgruppe.