Bestyrelsen med formand Per Hansen i spidsen havde besluttet at markere Korsør Billard Clubs 50 års jubilæum i år den 30. november. Den rigtige dato for klubbens stiftelse kendte de ikke, men det gør de takket være en avisartikel nu. Foto: Helge Wedel

Gåde om forsvundet jubilæumsdato løst

Forkortelsen for Korsør Billard Club er KBC71. Den vidner om, at klubben i år kan fejre sit 50 års jubilæum. Men hvilken dato blev klubben stiftet? Ingen nuværende medlemmer kan huske det. Og gamle protokoller og referater er øjensynligt gået tabt i en brand.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her