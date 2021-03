Gå med ud i det blå

Efter næsten tyve år i Slagelse forlod 45-årige Carina Juul Larsen i november 2020 byen for at flytte til Skælskør. Bag sig efterlod hun det meste af sit netværk, og midt i coronatid var det ikke ligetil at stable et nyt på benene. Men apropos ben, så fik Carina Juul Larsen en idé.

- For flere år tilbage gik jeg med reklamer, og her tabte jeg en del kilo af at gå. Samtidig savnede jeg at lave noget socialt sammen med andre, fortæller Carina Juul Larsen, der derfor besluttede sig for via nutidens opslagstavle, Facebook, at søge efter ligesindede, der gerne ville have kombinationen af frisk luft, motion og socialt samvær.