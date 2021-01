Fyrværkerisalg øget med 40 procent

Bilka har i længere tid tilbudt travle kunder at klare indkøbet for et mindre gebyr, hvorefter varerne bliver afleveret direkte i kundens bil.

Og det var der tilsyneladende rigtig mange, som benyttede sig af. I hvert fald kan Marcher konstatere, at online-salget er gået over al forventning.

Kommet for at blive

- Jeg tror, det betyder meget, at vi ligger lokalt i Slagelse. Når folk skal handle og betale på nettet, er det vigtigt, at man kender og har tillid til salgsstedet, siger han.

Der er næppe nogen der ved, hvordan 2021 kommer til at arte sig, men Jan Marcher er ikke i tvivl om, at »fyrværkeri-to-go«-konceptet er kommet for at blive - corona eller ej.