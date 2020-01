Se billedserie Sådan så Lykke Bagger Høgh ud, da hun i lørdags satte sig i frisørstolen i Helles Salon med sit meget lange hår. Privatfoto

Fyrre centimeter hår røg af

Slagelse - 03. januar 2020 kl. 09:03 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Det bliver en forvandlet Lykke Bagger Høgh, der møder i 4. klasse på Eggeslevmagle Skole på mandag.

I juleferien tog hun nemlig den drastiske beslutning at få klippet sit meget lange hår kort. Ikke bare for sin egen fornøjelse eller skønheds skyld - men for at gøre en forskel for andre.

De ikke mindre end knap 40 centimeter hår, har Lykke Bagger Høgh valgt at donere til fremstilling af parykker til gavn og glæde for kræftpatienter via Kræftens Bekæmpelse.

Hårtab er nemlig en bivirkning ved nogle former for kræftbehandling, og hvor det ifølge Kræftens Bekæmpelse for nogle patienter ikke er et problem at miste håret, så kan det for andre være en stor belastning at tabe håret på hovedet.

En del af ens identitet - Måske gør jeg et for stort problem ud af det hår - men for mig er det et stort problem. Det hår er en del af mig - en del af min identitet. Jeg har altid haft langt hår - Jeg har altid været hende med det lange hår. Og så skal man til at være det modsatte - skaldet, lyder det fra en anonym kvinde på Kræften Bekæmpelses hjemmeside, og med det citat understreger hun fint, at det udover udfordringen ved at være syg er en ekstra udfordring at miste en del af sin identitet.

- Både Lykkes mormor og moster har haft kræft, og i hendes mosters tilfældet var det også med hårtab og paryk til følge, siger Carina Høgh, der er mor til Lykke Bagger Høgh.

Beslutningen var derfor heller ikke svær at tage for Lykke Bagger Høgh, der ikke før nu i sit liv har prøvet at være korthåret.

Mega sejt - Hendes hår gror som ukrudt, så hun satser på. at det er langt igen til hendes konfirmation, siger Carina Høgh. Hun har selv langt hår, men mener ikke, at hun har modet til at følge i sin datters fodspor.

- De synes, at hun er mega sej og er selvfølgelig stolte af hende, siger Carina Høgh, der var med sin datter et smut forbi Helles Salon i Algade i lørdags.

Her blev Lykkes lange hår delt op i totter, inden det klip for klip røg af i den gode sags tjeneste.

- Hun er super glad for det, og hun synes, at det er noget sjovere at vaske hår nu, siger Carina Høgh på vegne af sin datter, der nu glæder sig til at overraske sine kammerater i skolen med sit nye look.

Og samtidig kan hun glæde sig over at være med til at gøre en positiv forskel for et andet menneske.