Både kirkegårdbestyrelse og fagforening er gået i aktion for at sikre de ansatte på Korsør Kirkegård en ordenligt psykisk arbejdsmiljø. En er fyret. Han var kendt for at lugte af alkohol og har angiveligt samme beskyttede adresse som kirkegårdslederen. Både den fyrede og kirkegårdslederen har anmeldt en administrativ medarbejder til politiet grundet brud på adressebeskyttelsen.

Fyring, politi, sprut og strid på kirkegård

En er fyret. En har sagt op. En er meldt til politiet to gange. Fagforeningen 3F og kirkegårdsbestyrelsen i aktion for bedring af det psykiske arbejdsmiljø på den lille arbejdsplads med seks ansatte og to sangere på Korsør Kirkegård.

Slagelse - 22. maj 2021 kl. 07:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Fred og ro er normalt kendetegnet ved en kirkegård. Men for de seks ansatte og to sangere på Korsør Kirkegård er der ballede og mistrivsel med arbejdsmiljøet i så høj grad, at både kirkegårdsbestyrelsen og fagforeningen 3F er gået i aktion for at få bragt tålelige arbejdsforhold tilbage blandt de ansatte.

