Fyret underviser har fået en lærestreg. Politiet gør ikke mere ved sagen, medmindre elever, der føler sig udsat for et overgreb, anmelder noget. Foto: Jean Francois FREY/PHOTOPQR/L'ALSACE

Send til din ven. X Artiklen: Fyret lærer slipper for sigtelse: Blæste på elevers nej til hash Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fyret lærer slipper for sigtelse: Blæste på elevers nej til hash

Slagelse - 05. oktober 2019 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den mandlige lærer, der i sidste uge blev fritstillet i kølvandet på en elevfest med såvel våde varer som hash på menuen, er formentlig fortsat et samtaleemne på Slagelse Gymnasium.

Hans fyring er nemlig, efter alt at dømme, ikke som så mange andre, idet netop hans opsigelse finder baggrund i, at han fredag for to uger siden inviterede en række 3.g-elever hjem til fest, som han har gjort før, og her sørgede for, at der kunne ryges. Lidt af hvert vel at mærke.

Det viser sig, at flere af de elever, som undervejs blev tilbudt, men også afviste at putte en joint i munden eller ryge hash på anden vis, i stedet fik serveret mere eller mindre euforiserende pandekager med hash i. Imod deres vilje.

Sjællandske har efterfølgende talt med flere forældre, der betegner det som skandaløst, at en lærer kan finde på noget sådan. Rektor Lotte Büchert er enig, hvorfor hun også skred til fyring af medarbejderen, efter hun i et par dage forsøgte at få udredt, hvad der reelt hændte ved festen.

Festdeltagerne var i øvrigt både over og under 18 år, og flere er i dag tavse i forhold til at tale yderligere om sagen.

Forældrene nævner, at de betragter det som et slags overgreb mod deres børn, at en lærer - imod de unges vilje - alligevel propper cannabis i de spiselige varer.

Ingen har dog anmeldt noget strafbart i forhold til et overgreb, lyder det fra lokalpolitiet i Slagelse, der efter festen og med baggrund i en anmeldelse fra netop en forælder tog en tur forbi adressen i Bisserup, hvor underviseren bor. Her fandt patruljen hash.

- Og i udgangspunktet drejer det sig kun om en overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, siger leder af lokalpolitiet Peter Larsen, der har med den forebyggende indsats at gøre.

Der er dermed ikke tale om en sigtelse i forhold til overgrebet, alene fordi politiet intet har fået ind i den henseende. Faktisk er der slet ingen spor af pandekager, da politiet tropper op.

- Umiddelbart er der ikke noget i det, patruljen kommer hjem med, der tyder i retning af eller beviser, at der skulle være blevet serveret noget hashlignede. Slet ikke imod nogens vilje, siger Peter Larsen, der dog dermed ikke konkluderer, at der ikke kan blive rejst en sag senere.

- Men hvis vi skal sigte en person, skal vi have et bevis for, at han har udsat andres liv for fare. Der skal mange ting til for, at man kan lave en efterforskning, siger han og tilføjer i øvrigt, at der går historier om pandekager og lignende, men at det tilsyneladende kun er noget, elever og forældre taler om.

- Noget er kommet til vores kendskab. Andet foregår i kommunikationen mellem elever og så videre, påpeger Peter Larsen.

En af de forældre, der havde sit barn til festen, tror ikke, der kommer til at ske mere. Heller ikke, selv om flere elever måske har betragtet det som et overgreb at blive bespist med hash uden reelt at vide det.

- Min datter har fået foretaget et urinprøve, og vi ved endnu ikke, hvad den viser, siger en mor, der mener, at læreren har fået en lærestreg ved at blive afskediget.

Ifølge politiet skal der et klokkeklart bevis til for, at man rykker på sagen igen.

- Hvis der skal ske noget i den sag, kræver det, at man tager ud og får taget en blodprøve, og den så viser, at der er THC i blodet. Det kan måles i et stykke tid efter. For hvis der er en person, der føler at være blevet udsat for stoffer mod sin vilje, så skal vedkommende anmelde det til politiet, siger han.

Fakta »THC« er forkortelsen for tetrahydrocannabinol eller dronabinol, som er det mest psykoaktive stof i hampplanten.

Den pågældende mandlige lærer ønsker ikke at udtale sig til avisen.

- Jeg vil ikke kommentere den sag, siger han.