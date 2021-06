Fyret for ulovlig instruks om at finde besparelser: Nu skal han stå i spidsen for ny ungeenhed

45-årige Mads Larsen er blevet ansat i Slagelse Kommune. Han skal lede og stå for opbygningen af ny ungeenhed.

45-årige Mads Larsen, tidligere centerchef i Guldborgsund Kommune, vil have de unge i fokus. Han er netop blevet ansat til at lede og opbygge en ny ungeenhed i Slagelse.

24. juni 2021

En ny, samlet ungeenhed skal i fremtiden sikre, at alle børn og unge kommer trygge og robuste ind i voksenlivet. For bordenden kommer 45-årige Mads Larsen til at sidde, og han glæder sig.

- Ungeområdet har rigtig mange facetter, og der er nogle unge, som har brug for hjælp for at komme godt ind i voksenlivet. Etableringen af ungeenheden betyder, at vi nu kan samle alle gode kræfter, så vi kan få et helhedsorienteret blik på de unge, som har det svært, siger den nye chef, som skal stå for at opbygge enheden, som kommer til at bestå af medarbejdere fra flere kommunale centre og områder, eksempelvis jobcenter og børne- og ungeområdet.

Han er oprindeligt uddannet lærer, men har igennem de seneste omtrent 15 år arbejdet med ledelse på børne- og ungeområdet, ligesom han undervejs har taget en såkaldt master i offentlig ledelse.

Forlod kommune efter stormvejr

I en meddelelse til medarbejdere skriver Slagelse Kommune, at der er tale om en erfaren herre, hvilket da også er korrekt.

Han er tidligere centerchef i Center for Familie og Forebyggelse i Guldborg- sund Kommune, som dog bad ham gå planken ud tidligere på året.

Det skete i kølvandet på sag, hvor han i en mail til ansatte i afdelingen bad dem spare 100.000 kroner på hver sagsstamme efter overskridelser af 2020-budgettet svarende til syv millioner kroner.

Han foreslog blandt andet, at de fandt pengene ved at hjemgive børn - det vil sige sende anbragte børn tilbage i favnen på de familier, de var blevet fjernet fra.

»Der vil være børn, unge og familier, som fremover ikke vil kunne få hjælp, selvom vi umiddelbart synes, de har behov herfor,« lød det blandt andet fra centerchefen, som på et andet tidspunkt beskrev, hvordan det ville kunne resultere i fyringer, hvis ikke der blev sparet.

Den instruks var dog ulovlig, og selv om der blev rettet op på fejlen, var skaden sket. Et anonymt tip var allerede nået til Ankestyrelsen, som bad kommunen forklare sig.

Undersøgelse fra KL's Komponent har efterfølgende konkluderet, at der har hersket en enorm mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø i afdelingen, og at den dårlige arbejdskultur har eksisteret i flere år.

»Det er Komponents vurdering, at en kultur og et arbejdsklima, som den tegner sig i Center for Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune, må anses som værende en af de bagvedliggende årsager til, at et hændelsesforløb som det før beskrevne kan finde sted i en organisation. Medarbejderne taler ind i en kultur, hvor der opleves et stort arbejdspres. Med andre ord er afdelingen fokuseret på driften, ressourcerne, samt ledelsesunderstøttelsen,« lyder det blandt andet.

Har lært af fejlen Borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder (Guldborgsundlisten) ønsker Mads Larsen held og lykke i det nye job og bemærker onsdag over for Sjællandske:

- Jeg håber, at han har lært af sagen.

Og det har han, konstaterer hovedpersonen selv i meddelelse til de fremtidige kolleger i Slagelse Kommune.

- Sagen overskyggede det vigtige arbejde, som medarbejderne udførte, og derfor måtte arbejdet fortsætte uden mig. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg begik en fejl, og den har jeg lært af. Jeg kan ikke ændre fortiden, men forløbet har givet mig en større ydmyghed i min ledelse og i den måde, som jeg kommunikerer på, siger Mads Larsen.

Pendler Den nye mand i spidsen for Slagelses ungeenhed bor i Rødovre med sin hustru og teenagedatter.

I fritiden spiller han old boys-fodbold og andet sport, men han spenderer også gerne tiden med en god bog eller en tv-serie.