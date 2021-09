Michelle Christensen lider af slemme migræneanfald, og tidligere på året kostede tre sygedage hende den uddannelsesaftale, hun havde med Kalundborg Kommune. Nu fortsætter hun som SOSU-elev i Slagelse Kommune, og migræneanfaldene udebliver. Forskellen på arbejdsmiljøet er iøjnefaldende, mener hun. Foto: Fleur Sativa

Fyret SOSU-elev får genoptaget uddannelse: - Jeg græd og græd og græd

Efter Kalundborg Kommune valgte at fyre 26-årige Michelle Christensen tre måneder før, hun efter planen skulle afslutte sin uddannelse til SOSU-hjælper, overtager Slagelse Kommune nu hendes uddannelsesaftale. I dag er hun uden migræneanfald og ikke i tvivl om, at arbejdsmiljøet i Kalundborg var for hårdt.

Slagelse - 13. september 2021 kl. 06:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Det var min fars største ønske, at jeg færdiggjorde min uddannelse.

Sådan fortalte 26-årige Michelle Christensen fra Slagelse første gang, Sjællandske fortalte historien om, at hun blev fyret fra sin uddanneselsaftale med Kalundborg Kommune. Det skete kun tre måneder før, hun stod til at afslutte sin uddannelse som SOSU-hjælper - og ifølge Michelle Christensen kun på grund af tre sygedage, som hun ikke kunne dokumentere med en lægeerklæring. Her lå hun med migræneanfald.

Derudover udviste kommunen ikke forståelse for, at Michelle Christensen deltog til sin fars 60 års fødselsdag. Eller det, der skulle have været en fødselsdag. For faren døde den 18. december efter kort tids sydom, og dagen var derfor planlagt som en mindehøjtidelighed.

Fagforeningen FOA kaldte deraf beslutningen om at fyre Michelle Christensen for forkert »rent menneskeligt,« selv om kommunen juridisk havde sit på det rene.

»De burde have givet dig en chance til,« lød vurderingen fra en af FOA's repræsentanter i en SMS, som Sjællandske er i besiddelse af.

Og dén chance har Michelle Christensen nu fået. Artiklen fortsætter...

FAKTA

26-årige Michelle Christensen fra Slagelse mener, at der er for stor forskel på det arbejdsmiljø, man udsættes for som SOSU-elev: Enten er man »heldig« at komme i praktik et godt sted - eller også er man »uheldig« at komme i praktik et dårligt sted.

Ifølge Michelle Christensen var førstnævnte tilfældet i Kalundborg Kommune. Kommunen afviser.

Nu genoptager den 26-årige SOSU-elev imidlertid sin uddannelsesaftale i Slagelse Kommune, hvor hun mener, at arbejdsmiljøet er bedre.

Herunder er et udpluk af beskeder skrevet af kolleger til Michelle Christensen. Alle er - eller har været - ansat som SOSU i Kalundborg Kommune.



10. juli, 19.36: »Du bliver i den grad behandlet dårligt. Det er vi flere, der har snakket om. Det er jo nærmest psykisk terror.«

20. juli, 17.38: »Jeg får ondt i maven. Vi andre går på job med konstant frygt.«

27. juli, 13.16: »Vi er ved at rende os til døde.«

I dag starter hun nemlig igen sin uddannelse op. Denne gang i Slagelse Kommune, der, efter Sjællandske beskrev hendes situation, kontaktede Michelle Christensen for at overtage hendes uddannelsesaftale.

Så om 14 uger går drømmen - og altså også farens ønske - i opfyldelse. Her bliver Michelle Christensen uddannet SOSU-hjælper.

Troede, det var dårlige nyheder - Jeg græd og græd og græd - det gjorde jeg virkelig - jeg tudbrølede og kunne slet ikke stoppe igen, fortæller SOSU-eleven, der fik beskeden fra Slagelse Kommune, mens hun var på arbejde på Plejecenter Smedegade.

Her har hun været ansat som ufaglært tilkaldevikar, siden Kalundborg Kommune opgav hende, før hun nåede at blive færdiguddannet. Og her skal hun også fortsætte den del af sin praktikperiode, som hun mangler.

Noget, som Michelle Christensen ser frem til. Artiklen fortsætter efter billedet...

Dagen efter, Sjællandske fortalte Michelle Christensens historie første gang, blev hun kontaktet af Slagelse Kommune med tilbuddet om først en samtale og senere en elevplads. Foto: Fleur Sativa

- Jeg ringede og fortalte min kæreste om det som den første, og han troede, at jeg havde fået dårlige nyheder, fordi jeg græd så meget i telefonen, forklarer hun.

»Glædestårer,« kalder Michelle Christensen det og er stadig rørt over sin pludseligt ændrede situation.

Før, hun første gang kontaktede Sjællandske for at sætte fokus på arbejdsforholdene som SOSU-elev, havde hun forsøgt at kontakte adskillige kommuner, der mente, at det ville være for dyrt at overtage uddannelsesaftalen og tilknytte hende en vejleder, når hun manglede så lidt af sin uddannelse, som hun gjorde.

Faktisk havde hun også dengang selv kontaktet Slagelse Kommune, hvor beskeden var den samme.

Slut med migræneanfald Michelle Christensen troede derfor aldrig, det ville lykkes, og havde forsøgt at indstille sig selv på, at hun måske var nødt til at tage hovedforløbet helt om. Det ville i så fald forsinke hende med et år og to måneder, før hun kunne arbejde med det, hun drømmer om. Og faktisk også er god til.

I et dokument, som Sjællandske er i besiddelse af, beskriver en uddannelsesvejleder Michelle Christensen som værende både »faglig teoretisk stærk«, »kompetent« og »arbejdsom.«

"Ens muligheder for at færdiggøre sin uddannelse skal ikke afhænge af, om man har trukket det forkerte nummer i, hvilken praktikplads man får tildelt."

- Michelle Christensen - Michelle Christensen Og siden hun er startet i arbejde i Slagelse Kommune har hun faktisk ikke haft et eneste migræneanfald - som altså ellers var dét, der fik hende vippet af pinden i Kalundborg Kommune.

Migræneanfaldene kommer hyppigst, når Michelle Christensen er udsat for et for stort pres, siger hun.

- Ens muligheder for at færdiggøre sin uddannelse skal ikke afhænge af, om man har trukket det forkerte nummer i, hvilken praktikplads man får tildelt, bare fordi arbejdsmiljøet på stedet er forfærdeligt. For sådan er det i dag, sagde hun dengang, Sjællandske talte med hende første gang.

Her beskrev hun et hårdt arbejdsmiljø i Kalundborg Kommune, hvor sygedage i det hele taget ikke var velsete, og hvor der blev stillet for store krav til eleverne.

Et generelt problem Michelle Christensen har dog aldrig haft travlt med kun at pege fingre ad Kalundborg Kommune. Hun mener, det er et generelt problem i hele landet, at der er for stor forskel på arbejdspladserne, og at man som SOSU-elev skal være »heldig« at få en af de gode praktiksteder. Og sådan burde det ikke være, mener hun.

Beskrivelsen genkender lokalpolitiker Christopher Trung Paulsen (V), medlem af social- og beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune, har han tidligere sagt.

Michelle Christensens historie er hørt før - ja, faktisk for mange gange - sagde han i august og beskrev det som »et lotteri,« om SOSU-elever ender i et godt - eller opslidende - arbejdsmiljø. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kalundborg Kommune fyrede Michelle Christensen blandt andet på grund af tre usammenhængende sygedage, som hun ikke kunne dokumentere med en lægeerklæring. Foto: Fleur Sativa

Også formanden for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard, genkendte problemet, da Sjællandske beskrev Michelle Christensens historie første gang.

Lisbeth Nørgaard mente dog, at det var »for malerisk« at kalde det »et lotteri«:

- Jeg er enig i, at der er forskel på praktikstederne, ligesom der er forskel på alle andre arbejdssteder, sagde hun dengang, men erkendte, at manglen på SOSU-ansatte kunne betyde, at elever risikerede at få arbejdsopgaver, der ligger udenfor vedkommendes kompetenceniveau.

Ikke i tvivl Lotteri elle ej, så er Michelle Christensen i hvert fald ikke i tvivl, efter hun har skiftet arbejdsplads fra Slagelse til Kalundborg Kommune:

Der er forskel på arbejdsmiljøet, siger hun.

- Smedegade (Plejecenter, red.) vægter arbejdsmiljøet rigtig højt. Man kan mærke det, så snart man træder ind i rummet, forklarer hun.

- Der er styr på tingene, borgerne kommer i første række, og der er god dialog mellem medarbejderne. Det er slet ikke som det, jeg kom fra og har været vant til (i Kalundborg, red.) uddyber Michelle Christensen.

Slagelse Kommune er ifølge Charlotte Kaaber, chef for sundheds- og ældreområdet, flere gange blevet kåret som »Årets Praktiksted« af FOA. Personalechef i Kalundborg Kommune, Søren Fussing, har afvist, at det var den forkerte beslutning at fyre Michelle Christensen. Han har også fortalt til Sjællandske, at han ikke genkender billedet af et dårligt arbejdsmiljø.

