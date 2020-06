Send til din ven. X Artiklen: Fusionerede svømmeklubber overtager skolesvømningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fusionerede svømmeklubber overtager skolesvømningen

Slagelse - 23. juni 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun eleverne, som skal på skolebænken og lave test, når et nyt skoleår begynder. Det skal svømmelærerne på skolerne i Slagelse også.

Det er der ikke noget nyt i, men det bliver i stedet med Svømmeklubben Svøm Slagelse Korsør ved bassinkanten, for de overtager nemlig skolesvømningen. Det betyder, at svømmelærerne fra skolerne i Slagelse skal på bassinprøvekursus og gennemføre bassinprøve i august-september. Herefter er skolesvømningen klar til at begynde fra oktober.

Gennem de seneste 16 år har en medarbejder fra Antvorskov Skole haft skolesvømningen som sit arbejdsområde og koordineret alle bassinprøverne. Da medarbejderen nu går på pension har det været nødvendigt at finde en anden løsning, og svømmeklubben fortsætter derfor det gode arbejde.

- Svømning kan ses som en grundlæggende færdighed på lige fod med gang, løb og cykling. Vi er så heldige, at vores kommune ligger lige ud til Storebælt, og vi har hele to svømmehaller, så derfor er det rigtig vigtigt, at alle elever lærer at svømme og blive fortrolige med vandet. Vi glæder os til samarbejdet med svømmeklubben, så eleverne fortsat trygt kan nyde livet ved og i vandet, siger formand for børne- og ungeudvalget Helle Blak. (SF)

- Svømmeklubben Svøm Slagelse Korsør har stor erfaring med at lære børn at svømme, som de nu kan bruge i skolesvømning og i tæt samarbejde med svømmelærerne fra skolerne. På den måde kan svømmeklubben i samarbejde med svømmelærerne fortsat sikre, at svømning både er en sjov idrætsoplevelse i skolen, samtidig med at børnene lærer at svømme sikkert og får gode oplevelser i vandet, siger formand for kultur- og fritidsudvalget Jørgen Andersen (S.

Også i svømmeklubben Svøm Slagelse Korsør ser man frem til at samarbejde med de mange svømmelærere på skolerne i Slagelse:

- Vi glæder os til samarbejdet om skolesvømning og til at erfaringsudveksle svømmeerfaringer med svømmelærerne på skolerne i Slagelse, så vi fortsat kan skabe svømmeglæde hos eleverne. En målsætning for klubben og dermed også i det kommende samarbejde er, at vi arbejder for at børn og unge bliver trygge i og ved vand, da vi mener, det er en vigtigt kompetence at have med i livet - ikke mindst når vi bor i Danmark, hvor vi er omgivet af hav, siger formand fra Svømmeklubben Svøm Slagelse Korsør Jørn Birch.