To mænd anklages for omfattende forsøg på bedrageri. Flere gange er de lykkedes med at franarre ældre borgere kreditkort og pinkode.

Fup-duo forsøgte at snyde hundredvis af ældre: Nu tiltalt for stribevis af forhold

To mænd på 42 og 35 år, der i november blev anholdt og senere fængslet, risikerer begge længere fængselsstraffe for omfattende bedrageri og forsøg på at franarre ældre borgere kreditkort.

En intens efterforskning af to mænds tilsyneladende lyssky forehavende bar i efteråret frugt. Her kunne politiet anholde en fup-duo, der igennem en måneds tid havde taget kontakt til ikke færre end 226 primært ældre borgere fra Slagelse Kommune og omegn.

