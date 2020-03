Fuldt hus til Medina: Koncerter i musikhus gennemføres

Der bliver ingen slinger i valsen torsdag, når popikonet Medina i akustisk format gæster Slagelse Musikhus. Heller ikke når denne aftens Rotary-forårsshow løber af stablen for udsolgte huse.

- Der er flere af vores kolleger, der aflyser koncerter, hvor der også kommer færre end 1000 mennesker, men der er vi ikke endnu. Foreløbig har vi ikke planer om hverken aflysninger, udsættelser eller ændringer af vores arrangementer, lyder det fra direktør Anette Borg, der følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger time for time, men for nuværende ikke mener, at der skal aflyses koncerter.