Slagelse Garden er en af de mange foreninger, der tjener godt på Sørby Marked. Men hvis markedet derfor nu aflyses, kan det gå ud over medlemmerne. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Frygter fremtiden: Aflyste arrangementer koster foreningsliv formuer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frygter fremtiden: Aflyste arrangementer koster foreningsliv formuer

Mens mange arrangementer aflyses for at inddæmme smittespredningen af coronavirus her og nu, rammer det de lokale foreninger på lang sigt. I fare for aflysning er blandt andet Sørby Marked, som hvert år deler ud af sit overskud.

Slagelse - 01. april 2020 kl. 06:20 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt 420.000 kroner. Så mange penge fik 17 lokale foreninger i Slagelse Kommune glæde af, da kræmmermarkedet Sørby Marked sidste år blev afholdt.

Læs også: Klar med lokal hjælpepakke på 50 millioner kroner

Men det store udendørs marked, der tiltrækker op mod 60.000 kræmmere til Sørbymagle lidt uden for Slagelse, er i år - ligesom mange andre arrangementer - i stor fare for aflysning på grund af COVID-19. Noget, der har vidtrækkende konsekvenser for foreningslivet.

De penge, som foreningerne normalt ville modtage, når et arrangement som for eksempel Sørby Marked afholdes, er nemlig for mange lokalforeninger det, der sikrer driften.

Vil ramme medlemmer - Det kommer til at ramme vores medlemmer - ikke på pengepungen - for de betaler allerede et højt kontingent. Men for det kontingent alene vil vi ikke længere kunne tilbyde dem de samme ydelser, fortæller Jacob Frederiksen, der er formand for Slagelse Garden.

Sidste år modtog foreningen den største andel af overskuddet fra Sørby Marked med i alt 43.296 kroner. Men indtjeningen i løbet af et år kommer lige fra byfester til fødselsdage.

Altså andre arrangementer, der også i øjeblikket på grund af coronavirus er aflyst. Artiklen fortsætter efter billedet...

Sørby Marked lidt udenfor Slagelse lokker hvert år op mod 60.000 kræmmere til. Her tjenes der derfor mange penge ind til det lokale foreningsliv. Men i år risikerer markedet at blive aflyst på grund af coronavirus.



- Det er her, vi indhenter de penge, der får hjulene i foreningen til at køre rundt på den lange bane. Så de penge, vi går glip af lige nu og her, kommer vi til at mangle hele året. Og så må vi leve på smalkost, forklarer Jacob Frederiksen, der også frygter aflysning af andre store arrangemener såsom Slagelse Festuge.

På et pressemøde mandag oplyste statsminister Mette Frederiksen (S) imidlertid, at regeringen satser på en gradvis åbning af Danmark allerede efter påske.

Forringet kvalitet Præcis, hvad der vil få lov til at åbne og hvornår, samt om større forsamlinger igen vil blive tilladt, ville statsministeren dog ikke komme yderligere ind på.

Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen, har dog under et andet pressemøde tidligere understreget, at man forventer, at epidemien først topper om fire uger.

Men hvis den udvikling fører til aflysninger af for eksempel Sørby Marked, vil det få konsekvenser, understreger formanden for Slagelse Garden.

For eksempel vil foreningen være nødt til at spare på undervisning og ture ud af huset.

- Det er alt det, der udvikler garden og det, der gør, at vi rykker os. På det sidste har vi ellers set væsentlige forbedringer til DM, hvor vi ligger i toppen af Danmark. Men det er her, jeg kan se, at vi kan spare, forklarer Jacob Frederiksen.

På samme måde er det også kvaliteten af tilbuddene, som andre foreninger forudser vil blive påvirket, hvis de mister indtjening på grund af aflyste arrangementer.

Kan miste 250.000 Eksempelvis modtog gymnastikforeningen Sørbymagle IF 42.873 kroner af overskuddet fra Sørby Marked sidste år - det var det andet højeste uddelte beløb. Men reelt var indtjeningen for foreningen langt højere.

- Hvis vi siger omkring 250.000 kroner, så skyder vi ikke helt ved siden af, siger gymnastikforeningens formand, Anders Sørensen, og peger på, at foreningen hvert år dedikerer tusindvis af frivillige timer i markedet, som skal sikre foreningens drift det kommende år.

"Hockeyklubben og fodboldholdene får svært ved at tage på tur, og vi tvinges også ud i en situation, hvor vi må se på, hvad vi køber ind af nyt udstyr."

- Anders Sørensen, formand, Sørbymagle IF - Anders Sørensen, formand, Sørbymagle IF De mange penge, som Sørbymagle IF risikerer at gå glip af, vil derfor - ligesom for Slagelse Garden - få konsekvenser for idrætsforeningens medlemmer, forudser formanden.

- Hockeyklubben og fodboldholdene får svært ved at tage på tur, og vi tvinges også ud i en situation, hvor vi må se på, hvad vi køber ind af nyt udstyr, forklarer Anders Sørensen.

- Så helt generelt ser vi hen imod en forringelse af de tilbud, vi leverer, hvis de her arrangementer fortsat aflyses. Og det vil vi jo selvfølgelig meget nødig, slår han fast.

relaterede artikler

Corona koster: Idrætshøjskole rammes hårdt 27. marts 2020 kl. 12:00

Corona fjerner personbilerne fra broen 27. marts 2020 kl. 07:51