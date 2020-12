På Slagelse Gymnasium har man kørt online-undervisning sideløbende med fysisk fremmøde på skolen. Derfor kender rektor Lotte Büchert alt til udfordringerne ved undervisningsformen. Foto: Carsten Lysdal

Frygter forlængelse af restriktioner

Rektor på Slagelse Gymnasium Lotte Büchert frygter, at restriktioner vil blive forlænget, så elever skal modtage online-undervisning i længere tid end til den 3. januar. Det kan være en udfordring, siger hun.

Mange af landets skolelever behøves ikke at stå tidligere op for at pakke rygsækken, når vækkeuret ringer onsdag morgen.

Det meddelte landets statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag, hvor hun hjemsendte samtlige elever fra 5. klasse og opefter i 38 kommuner.

Heriblandt i Slagelse, hvor de nye skærpede coronarestriktioner vil gælde foreløbig frem til den 3. januar. Men på Slagelse Gymnasium frygter man, at den udmelding vil blive ændret.

- Min mavefornemmelse siger mig, at restriktionerne bliver forlænget. Desværre. Men det gør den, fortæller rektor Lotte Büchert.

Den seneste tid har skolen kørt med både online-undervisning og fysisk fremmøde sideløbende. For eksempel hvis elever har været hjemsendte for at blive testet for corona.

Svært at spille boldspil Men selv om undervisningensformen over computer langt fra er ny for skolen, har den sine udfordringer.

- Nogle fag er enormt svære at undervise i online. For eksempel idræt, hvor teoridelen er meget mindre end den praktiske og fysiske del. Så det er helt klart en udfordring, siger Lotte Büchert.

- Der er jo ofte tale om for eksempel boldspil, dans eller andet, hvor man skal gøre det sammen med andre. Og det er jo svært, når man skal være hver for sig, uddyber hun. Artiklen forsætter efter billedet...

Også for eksempel naturfag kan være svære at undervise i, når det kommer til at lave forsøg, forklarer rektoren på Slagelse Gymnasium. Over computeren kan lærere fremvise forsøgene, men eleverne kan ikke deltage aktivt i dem.

Men selv om nogle fag kan være en udfordring, er det stadig vigtigt, at eleverne får de sidste to ugers undervisning før juleafslutningen den 18. december, understreger Lotte Büchert.

Fastholder fagligt niveau Rektoren har derfor ikke på noget tidspunkt set det som en mulighed at sende eleverne på »tidlig juleferie«:

- Ellers når de ikke deres årsmål, som det står i bekendtgørelsen, at de skal, fortæller Lotte Büchert, der trods udfordringer er fortrøstningsfuld ved tanken om online-undervisning.

"(...) flere oplevede også, at de fik mere tid til at fordybe sig og havde bedre tid til at lave lektier."

- Lotte Büchert, rektor, Slagelse Gymnasium - Lotte Büchert, rektor, Slagelse Gymnasium - Vi havde en evaluering i foråret, der viste, at online-undervisningen havde fungeret rigtig godt for mange. Flere elever var glade for, at der ikke var daglige forstyrrelser, som der kan være i en almindelig klasseundervisning. Og flere oplevede også, at de fik mere tid til at fordybe sig og havde bedre tid til at lave lektier, fordi andre aktiviteter samtidig var lukket ned, fortæller rektoren og peger på, at fordelene ved online-undervisningen særligt gælder introverte elever.

- Der er selvfølgelig også dem, hvor det er sværere. Men vores lærere gør alt for at fastholde det faglige niveau, fastslår Lotte Büchert.