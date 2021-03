Maria Kausgaard ejer »Maria's Køreskole« i Slagelse og er ked af, at hun som virksomhedsejer skal til at agere politibetjent, hvis hendes elever for hver køre- eller teoritime skal dokumentere en negativ coronatest. Foto: Fleur Sativa

Frygter for genåbning: Ønsker ikke at lege corona-politi

På Bornholm skal køreskoleelever kunne fremvise en negativ coronatest for at modtage undervisning. Hvis samme krav kommer til at gælde resten af landets køreskoler, frygter Maria Kausgaard fra »Maria’s Køreskole« rollen som politibetjent.

30. marts 2021 Af Fleur Sativa

Køreskolerne på Bornholm fik allerede lov den 1. marts. Og nu kan resten af landets køreskoler også se frem til at genåbne efter påske, den 6. april.

Lige nu er det dog endnu ikke meldt ud, under hvilke restriktioner, åbningen kommer til at foregå.

Tidligere har der dog været krav om brug af mundbind eller visir i køreundervisningen samt under de praktiske køreprøver.

Og ser man på reglerne, der gælder for de bornholmske køreskoler, omfatter genåbningen her både de nævnte værnemidler, ligesom eleverne skal kunne fremvise en negativ coronatest, der ikke må være mere end 72 timer gammel.

Og netop sidstnævnte - brugen af det såkaldte »coronapas« - vækker ikke just begejstring bland kørelærerne andre dele af landet. Maria Kausgaard fra »Maria's Køreskole« i Slagelse frygter blandt andet, at hun skal til at afvise elever, der ikke opfylder kravet.

Ikke optimalt - Jeg synes ikke, at det er optimalt overhovedet, at jeg som virksomhedsejer skal lege politibetjent. Og jeg er ked af at skulle kontrollere mine elever, fortæller hun til Sjællandske.

Maria Kausgaard mener dog stadig, at en genåbning med brug af coronapas er bedre end slet ingen genåbning. Og mere spændt er hun derfor også på, hvilke regler der bliver til for eksempel krav om afstand. Artiklen fortsætter efter billedet...

Maria Kausgaard oprettede sin køreskole på Løvegade i Slagelse i november 2019. Foto: Fleur Sativa

Ved sidste genåbning skulle der sikres mindst en meter mellem køreskoleeleverne. Og for Maria Kausgaard betød det krav, at hun kunne fortsætte sin teoriundervisning tre gange om dagen med 15 elever per hold, som »hun altid har gjort det«.

Afstandskravet i dagligvare- og detailhandlen samt i det offentlige rum blev dog i starten af januar hævet fra én til to meter. Og det får Maria Kausgaard til at frygte, at et større afstandskrav også kan komme på tale i hendes køreskole.

»En katastrofe« Sammen med det nye afstandskrav fulgte blandt andet også et krav om, at der skulle være 7,5 kvadratmeter per kunde i dagligvarebutikker på under 2.000 kvadratmeter. Før lød kravet på fire kvadratmeter.

Kommer det samme på tale for køreskolerne, vil det være »en katastrofe«, siger Maria Kausgaard.

- Så tænker jeg, at jeg kan have omkring fire elever til teori ad gangen. Og så vil jeg være nødt til at dele holdene op og have teori døgnet rundt, siger hun.

"Der er jo stor forskel på at gøre det permanent og så en sommerdag, fordi man lige synes, at det er hyggelig"

- Maria Kausgaard, kørelærer

og ejer af Maria's Køreskole - Maria Kausgaard, kørelærerog ejer af Maria's Køreskole Ifølge Maria Kausgaard kan hun i tilfælde af øget afstandskrav således være tvunget til at tage andre midler i brug for at kunne tilbyde sine elever både køre- og teoriundervisning.

- Jeg har et udeareal med et whiteboard. Her har jeg før holdt udendørs teoriundervisning om sommeren, forklarer hun.

- Men der er jo stor forskel på at gøre det permanent og så en sommerdag, fordi man lige synes, at det er hyggeligt, fastslår kørelæreren fra »Maria's Køreskole«.

Ifølge Transportministeriet vil nærmere regler og restriktioner angående for eksempel mundbind og coronapas i køreundervisningen blive offentliggjort »snarest muligt« - og inden genåbningen af køreskolerne.