Frygt for fugleinfluenza: 40.000 kalkuner gasses ihjel

Af frygt for fugleinfluenzaen H5N8 er Beredskabsstyrelsen i gang med at slå omkring 40.000 kalkuner ihjel. Onsdag blev en stor del aflivet, mens resten må lade livet torsdag.

Mange steder over hele landet bliver der i øjeblikket indsamlet fugle, som mistænkes for at have fugleinfluenzaen H5N8.