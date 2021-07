Se billedserie Anker Madsen erkender, at han plejer at stille sit haveaffald til venstre for postkassen, hvor han selv står, men han er uforstående overfor, at skraldemanden ikke lige kunne tage to skridt ind på grunden efter de to beholdere med haveaffald til højre for postkassen. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Frustreret husejer: - Helt idiotisk at de ikke tog mit haveaffald med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Frustreret husejer: - Helt idiotisk at de ikke tog mit haveaffald med

Anker Madsen på Herluf Trolles Vej i Slagelse er stærkt utilfreds med, at han ikke fik afhentet haveaffald, der stod 1,5 meter inde på hans grund. Både AffaldPlus og kommunen holder sig dog til, at reglerne er holdt.

Slagelse - 25. juli 2021 kl. 11:39 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Det er da helt idiotisk, at de bruger tid på at udfylde en seddel og lægge i min postkasse istedet for bare at tage det haveaffald med, som står lige ved siden af postkassen.

Det siger en utilfreds Anker Madsen med bopæl på Herluf Trolles Vej 33 i Slagelse.

Han havde forleden bestilt afhentning af haveaffald og som sædvanlig anbragt det i to beholdere. Dog havde han ikke som tidligere stillet dem helt ud til fortovskanten, men stillet dem på den anden side at postkassen, der er placeret en meter fra fortovskanten.

- Beholderne står cirka halvanden meter inde på grunden, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at det kan være så svært at tage de ekstra skridt ind på grunden, siger Anker Madsen.

Han har ringet og klaget over den manglende afhentning. Her har han fået den besked, at skraldemændene simpelthen ikke må gå ind på grunden.

- Jeg synes godt nok, det er meget strikse regler. Og igen så har skraldemanden jo brugt længere tid på at udfylde en seddel og lægge i min postkasse, end det ville have taget ham at gå ind og hente beholderne, siger Anker Madsen.

AffaldPlus og kommune: Reglerne er holdt

Både hos AffaldPlus og Slagelse Kommune holder man sig til, at reglerne er holdt.

- Der er indgået en kontrakt mellem Slagelse Kommune og AffaldPlus om afhentning af haveaffald. Ifølge den skal haveaffaldet stilles ud til fortovet. Der er tale om en såkaldt skel-aftale. Man kunne også have valgt at indgå en standplads-aftale, som man har for afhentning af almindeligt husholdningsaffald, hvor skraldemanden må gå op til 20 meter ind på grunden, siger Niels Damgaard, der er kommunikationschef hos AffaldPlus og også står for kommuneservice.

På spørgsmålet om der da ikke er en slags bagatel-grænse, så man for eksempel tager haveaffald med, der er placeret en halv eller en meter fra fortovskanten, svarer Niels Damgaard benægtende.

- Jeg kan godt se, at det kan virke noget rigidt, men vi er nødt til at sige, at grænsen at fortovskanten. For hvor skal vi ellers trække den? Ved en eller måske to meter? Vi er nødt til at have en fast grænse af hensyn til skraldemændene, siger Niels Damgaard.

Hos Slagelse Kommunes tekniske forvaltning er svaret også, at reglerne er holdt, og at disse i øvrigt er oplyst til brugerne i forbindelse med bestillingen af afhentningen.

Det står der På kommunens hjemmeside står der dog ikke decideret noget om, at skraldemanden ikke må gå ind på grunden, men der står følgende:

- Skraldemanden afhenter dit haveaffald fra fortov/vej. Dvs. du skal selv sørge for at placere dit haveaffald let tilgængeligt for skraldemanden og skraldebilen inden afhentning. Du skal have sat dit haveaffald ud til fortov/vej senest kl. 5 på afhentningsdagen.