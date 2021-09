Efterlysningsplakater meed navn og billede af den 13-årige pige var ophængt flere steder. Blandt andet ved Korsør Bibliotek. Foto og anonymisering: Maria Hjortholm

Frustreret far hænger plakater op med efterlysning af sin datter

Plakater med efterlysning af en 13-årig pige med navn og billede hængt op flere steder - blandt andet ved Korsør Bibliotek. Far savner hjælp til sin tvangsfjernede datter.

Slagelse - 03. september 2021

- Hun er fundet igen, så når jeg er færdig med mit arbejde, skal jeg rundt og pille plakaterne ned igen.

Sådan lyder det fra en 55-årig mand, da Sjællandske torsdag morgen ringer på det nummer, der står på en plakat ophængt ved Korsør Bibliotek. Overskriften er »Efterlysning«. Herunder et navn og billede af en mørkhåret pige og alderen 13 år. Nederst telefonnummeret.

Anonymiseret Sjællandske har valgt at anonymisere både faren og pigen, selv om den 55-årige far ellers gerne så, at kommunen fik kritik af indsatsen for datteren med navns nævnelse.

- Hun stak af i fredags (27.8, red.). I tirsdags fandt vi hende hos en 17-årige pige. Her prøvede hun også at stikke af ud af bagdøren, da hendes mor og jeg dukkede op, men vi fik hende tilbage til opholdsstedet. Der stak hun dog af fra igen, lyder det med rolig men tydelig frustreret stemme fra den 55-årige.

Natten til torsdag modtog faren så et tip om, at hans 13-årige datter var set ved Korsør Skatepark sammen med andre unge men også med nogle noget ældre unge mænd i biler. Den 13-årige er nu tilbage på det opholdssted, hvor kommunen har anbragt hende.

- Jeg forstår det bare ikke. Det er åbenbart tilladt at ture rundt, drikke, ryge hash og have sex, selv om man kun er 13 år. Det er virkelig en ringe indsats et efterhånden utal af forskellige sagsbehandlere har givet min datter, siger den 55-årige.

Tvangsfjernet Han fortæller, at både pigen og hendes storebror er adopteret fra et andet land som små.

- Storebroren har der aldrig været noget galt med. Han har bestået 9. klasse og er i dag på efterskole, men hun var skadet fra helt lille. I børnehaveklassen stjal hun fra de andre børn, og på et tidspunkt smadrede hun et solcenter for 200.000 kroner, som jeg efterfølgende måtte betale. Og ja - da gav jeg hende en røvfuld, men ellers har jeg aldrig rørt hende, siger faren.

Efterfølgende blev hans datter tvangsfjernet af kommunen. Blandt andet begrundet i, at faren var voldelig mod hende. Først anbragt hos en plejefamilie og i dag på et opholdssted.

Kan tænde af - De bliver ved med deres argumenter om, at jeg er voldelig mod hende, men det passer altså ikke - bortset fra den røvfuld for snart længe siden, siger faren. Han lægger ikke skjul på, at han har temperament og kan tænde af - især over, at hans datter ikke får den rette hjælp, som hun åbenlyst har brug for.

- Er din datter bange for dig eller sur på dig?

- Næ, det er hun ikke. Det er faktisk hendes mor, hun taler mest grimt til, siger den 55-årige far.

Politiet kontaktet Han har også søgt at kontakte politiet, når hun har været stukket af, men de henviser til, at det er kommunen, der har ansvaret for hende.

Det var dog politiet, der kontaktede faren, da hun senest natten til torsdag blev fundet i Korsør.