Frustreret embedsmand lagde sms-slagplan for fyring af topchef

Forsøgene på at få kommunaldirektør Jane Wiis fyret blev gjort. Men forgæves. Hun endte med selv at sige op som kommunaldirektør i juni 2017 grundet arbejdsklimaet på rådhuset i Slagelse.

En række lækkede sms'er og mails bekræfter nu, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) havde løbende kontakt med en nu fyret embedsmand, der forsøgte at presse to direktører i kommunen til at sige op.

Det fortæller Sjællandske mandag på baggrund af DR Nyheders afsløring søndag aften.

De mange sms-beskeder og mails indikerer, at særligt Villum Christensen og projektlederen har haft dialog og i øvrigt et fælles mål - at komme af med kommunaldirektør Jane Wiis, der senere selv sagde op grundet det dårlige arbejdsklima, og en anden direktør.

Forløbet synes samtidig orkestreret af netop politikerne og medarbejderen, der siden blev afskediget for illoyalitet.

- Måske skulle vi vende, hvordan vi med fælles hjælp kan holde fast i fremdrift omkring brintbussatsningen og matchfundingen, når kaos bryder løs, lyder det for eksempel i en sms-udveksling fra 26. marts ifølge DR Nyheders oplysninger. Dagen efter at vedkommende sendte den så omtalte »drejebog«, som den er blevet døbt af primært borgerlige politikere.

Den fyrede projektleder fortæller også, at hun »leverer en ret enkel dokumentationspakke, så vi får informeret ordentligt«. Her henvises til de bilag, der skulle dokumentere, at kommunaldirektøren angiveligt havde sat en stopper for brintbusprojektet. Blandt andet ved på en hemmelig lydoptagelse - fra et møde mellem kommune og konsulentvirksomheden EUE - at have sagt: »Derfor vil jeg inderligt bede jer om: Få nu det lort lagt ned, så vi kan komme videre. Noget lever, noget lever ikke.«

Projektlederen skriver på et tidspunkt, at det »er en forudsætning, at det ikke kommer ud, at der er en båndoptagelse«, ligesom der senere - i forhold til kommunaldirektøren og mistilliden - foreslås en politisk slagplan, ligesom det præciseres, at pressen - herunder en af Sjællandskes journalister - skal ledes på vildspor og gøres i tvivl.

- Mit forslag er, at der laves en aftale med Enhedslisten, så alle sagerne mod Jane behandles i Byrådet mandag aften, lyder det i en sms, mens hun i en anden har fokus på borgmester Stén Knuth (V).

- Er det bedst for Slagelse Kommune, at vi giver borgmesteren et halmstrå, han kan trække sig op ved, eller kører vi bare på? Det her er kun mellem dig og mig, skriver hun til Villum Christensen.

Faktisk er der kontakt helt frem til 21. april, hvor den fyrede medarbejder har kontakt med Kommunernes Landsforening (KL). Den morgen sender hun en mail - sågar to af slagsen, hvoraf den ene er mere udførlig end anden - til såvel John Dyrby Paulsen som Villum Christensen. Ingen andre.

Over for DR Nyheder siger borgmesteren dog i dag, at han ikke har læst den.

I mailen fremgår det tydeligt, hvad målet var. At få kommunaldirektøren fyret.

Hverken John Dyrby Paulsen eller Villum Christensen mener, de har begået noget forkert. Sidstnævnte konkretiserer, at han blot har svaret, men at det er embedsmanden, der skriver først.

- Og skulle det så være ulovligt at svare, bemærker han spørgende over for DR Nyheder.