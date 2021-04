Når Panorama Slagelse - ligesom landets øvrige biografer - ser ud til at skulle være nedlukket i næsten fem måneder, vækker det en »superærgerlig og kedelig følelse«, fortæller biografchef Kristoffer Gade, der lige nu må se andre erhvervsdrivende åbne længe før ham selv. Foto: Jens Wollesen

Frustreret chef: Hvorfor må jeg ikke åbne, når andre må?

Tidligere skulle biografer genåbne samtidig med indendørs servering. Men med den fremrykkede genåbningsplan bliver der nu gjort forskel. Det undrer biografchefen i Panorama Slagelse. Smitterisikoen er lav, forsikrer han og læner sig op ad forskning, der siger det samme.

25. april 2021

Store indkøbscentre, museer, kunsthaller og biblioteker fik som planlagt lov til at genåbne onsdag. Og samme dag blev der åbnet for indendørs servering på landets restauranter og barer. To uger før den oprindelige genåbningsplan.

Indendørsserveringen lå nemlig oprindeligt planlagt til den 6. maj samtidig med genåbningen af landets biografer. Men den fremrykkede genåbningsplan - der altså ikke tæller sidstnævnte - giver ingen mening, siger biografchef i Panorama Slagelse, Kristoffer Gade.

Han er uforstående overfor, hvorfor biografen skal holde lukket, når andre ikke skal.

- Selvfølgelig er jeg glad på de lokale erhvervsdrivendes vegne. Meget endda. Men det er frustrerende og uforstående, at nogle bliver rykket frem, når vi ikke gør, siger biografchefen til Sjællandske.

Lav smitterisiko Kristoffer Gade kan nemlig ikke se, at der skulle være en større smitterisiko forbundet med at tage i biografen end at mødes andre steder. Altså for eksempel på en café eller på et bibliotek.

Det bakker direktør for Danske Biografer Lars Werge op om. Landets biografer er både mere smittesikre og hurtigere at genåbne end andre samlingssteder, siger branchedirektøren i et interview til Finans. Artiklen fortsætter efter billedet...

Biografchef i Panorama Slagelse, Kristoffer Gade (th.), forstår ikke, at han ikke må byde gæster på lune popcorn i biografens sæder, når man i dag kan tage ud for at drikke for eksempel en caffe latte. Han skal holde helt lukket, selv om landets biografer i tidligere genåbningsplaner stod til at åbne samtidig med caféer og restauranter. Her står han med biografdirektør Morten Stefansen. Foto: Fleur Sativa

I et fortroligt notat fra Statens Serum Institut i forbindelse med sidste års nedlukning blev det vurderet, at biografer udgjorde en »middel« smitterisiko på linje med storcentre, der altså alligevel onsdag åbnede før landets biografer.

Men mens kunder må nøjes med at få stillet købetrangen med forbrugsvarer frem for lune popcorn, bakker også et tysk studie op om den lave smitterisiko, der er ved at tage plads i et af biografernes bløde sæder.

"Jeg ved, at vi kan sikre folk en god og tryg biograf-oplevelse (...)

Så selvfølgelig er det en hård omgang det her."

- Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse - Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse Ifølge undersøgelsen, der er foretaget af Hermann-Rietschel-Institut (HRI) ved Technische Universität Berlin, er spredningen af de såkaldte aerosoler - altså små partikler eller dråber, som svæver i luften - i en biografsal kun 0,3 procent af, hvad man udsættes for på et typisk kontor. Upåagtet hvor lang tid, man sidder der.

Forklaringen findes dels i biografernes ventilationssystemer og dels i det faktum, at man normalt ikke taler sammen i en biograf.

Store film på plakaten Når Panorama Slagelse - ligesom landets øvrige biografer - ser ud til at skulle være nedlukket i næsten fem måneder, vækker det derfor en »superærgerlig og kedelig følelse«, fortæller biografchef Kristoffer Gade.

- Jeg ved, at vi kan sikre folk en god og tryg biograf-oplevelse. Og vi havde lige fået kæden på efter første nedlukning. Så selvfølgelig er det en hård omgang det her, forklarer han og peger på nedlukningens åbenlyse økonomiske konsekvenser.

Når biografen i Slagelse endelig - og længe ventet - får lov til at genåbne ligesom det øvrige samfund, bliver det dog heldigvis med flere store filmtitler på plakaten, siger Kristoffer Gade.

"Og så åbner vi med en rengøringsrutine, hvor alle kontaktflader bliver rengjort rigtig mange gange. Det er noget, som vi også gjorde sidst, men som vi har brugt nedlukningen på at opjustere (...)"

- Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse - Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse For eksempel er premieren på den femte film i serien om Jussi Adler-Olsens Afdeling Q, »Marco-Effekten«, blevet rykket over flere omgange, så den bliver vist efter biografernes genåbning. Og så får en anden dansk film, »Retfærdighedens Ryttere«, repremiere, når Panorama Slagelse slår dørene op.

- Vi havde kun nået at vise den i tre uger, da landet lukkede ned. Men den var meget populær og trak mange til, så det håber vi, den vil gøre igen, forklarer Kristoffer Gade, der også forventer, at »Marco-Effekten« med Ulrich Thomsen og Zaki Youssef som nye hovedroller vil trække biografgæster til.

Når biografen åbner, vil dog stadig gælde krav om blandt andet afstand, ligesom der deraf vil blive plads til færre gæster i hver enkelt biografsal, forudser biografchefen.

- Og så åbner vi med en rengøringsrutine, hvor alle kontaktflader bliver rengjort rigtig mange gange. Det er noget, som vi også gjorde sidst, men som vi har brugt nedlukningen på at opjustere og vurdere: »Spiller det hele?« Og det gør det, fastslår Kristoffer Gade.