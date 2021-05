Frustrerede borgere beder politiet om hjælp

Sidste år skrev en frustreret borger til avisen, at han ikke mente, politiet tog anmeldelserne alvorligt. Så var den gal igen ved årsskiftet, hvor flere beboere blev generet af fyrværkeri og brag om aftenen/natten. Og mens man kan argumentere for, at nytårs-krudt hører årsskiftet til, så er problemerne tilsyneladende eskaleret voldsomt i april i år, hvor der ifølge beboerne har været problemer næsten hver dag. Der bliver angiveligt råbt og skreget, lavet hærværk og spillet høj musik fra bilerne. Desuden bliver beboerne truet, hvis de beder de unge mennesker dæmpe sig.

Det er langt fra første gang, at borgerne på Algade har gjort opmærksom på, at der er »larm i gaden« - også væsentlig mere, end rimeligt er.

