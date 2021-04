Frøet til ny græskarfestival i efteråret er lagt

Se billedserie Græskar bliver omdrejningspunktet for den festival, som der nu er lagt op til i Skælskør i efteråresferien. Arkivfoto

Efteråret byder i Skælskør på Danmarks første og største græskarfestival. Planerne er allerede i fuld gang, og initiativtagerne bag håber på stor opbakning - også i økonomisk forstand.

Lige nu er det mest jordbær, sol og sommer, der er i tankerne hos Peter Brødsgaard på Thorsbjerggaard i Eggeslevmagle. Men før end vi aner, lurer efteråret igen med nedfaldsblade, rusk og regn. Og med efterår kommer græskar. Og for Peter Brødsgaards vedkommende masser af dem.

I flere år har han været garant for, at Tivoli er blevet pyntet flot op med græskar i alskens størrelser og afskygninger til Halloween i Tivoli. Men i år bliver han også garant for, at Skælskør vil blive synonym med græskar og atter græskar i perioden fra den 18. til den 23. oktober.

Ikke mindre end 5.000 stykker af de farverige og dekorative bær skal nemlig være med til at definere den græskarfestival, som er under opsejling i byen, og hvor græskar bliver den altoverskyggende orange tråd.

Oplagt mulighed - At have en stor græskarproducent »i baghaven« skal udnyttes, så netop derfor skal Skælskør være vært for Danmarks første og største græskarfestival, som første gang skal afholdes i skolernes efterårsferie, lyder argumentationen i det oplæg, som initiativtagerne bag festivalen har sendt til økonomiudvalget i Slagelse Kommune, som de anmoder om 150.000 kroner.

Initiativtagerne er henholdsvis Mette Kimer, event- og marketingkoordinator i VestsjællandsCentret, Pia Kimer, formand for Skælskør Erhvervsforening, Peter Brødsgaard, græskarproducent, fotograf Kenneth Grymen, der står bag Skælskør-plakaten, Steen Hansen, der er fritidslandmand og kunderådgiver samt eventkoordinator hos Destination Sjælland, Izabella Vassing. De fem har netop konstitueret sig i Foreningen Græskarfestival med Mette Kimer som formand.

Foreningen lægger op til en unik festival, der vil komme til at spænde lige fra gastronomi, kunst, kreativitet, leg og oplevelser, og som vil inddrage det meste af byen - både fysisk men også i den forstand, at forskellige aktører som for eksempel butiksejere, restauratører og kunstnere på hver sin vis vil bakke op og bidrage til festivalen, som skal være for alle uanset alder.

Bredt ejerskab - Vi har rigtig mange drømme for festivalen, men det er vigtigt for os at få skabt et bredt ejerskab til festivalen, siger Mette Kimer. Hun er optimistisk i forhold til den lokale opbakning, da der allerede er flere, der har meldt ind på at engagere sig samt bidrage til festivalen på forskellig vis.

- Kecon har for eksempel lovet at lave en tre meter høj græskarskulptur, der skal stå på havnen, siger Mette Kimer, der forventer, at hver dag vil byde på sin egen græskaroplevelse i løbet af de dage, som festivalen varer.

Festivalen vil også indbefatte en græskarkonkurrence. Og allerede fra den 1. maj vil de, der har tid, lyst og mod til at dyste indbyrdes i konkurrencen om det største græskar, kunne hente en frøpose med græskarfrø, som de med en blanding af dygtighed og held inden festivalen skal forvandle til deres helt egen kandidat i konkurrencen.

Frøposerne, som der vil være 1.000 af til uddeling, kan hentes på enten Bykontoret, i Skælskør Fiskehus eller i Nytorv Konditori.

Kimer og Kimer Idéen til festivalen fik Pia Kimer og Mette Kimer i fællesskab, men da de efterfølgende forelagde idéen for Peter Brødsgaard viste det sig, at han havde tænkt samme tanke, hvorfor der ikke var langt var fælles tanke til handling.

En del af de mange tanker går i retning af græskardrinks, græskarudskæring, græskarmenuer, græskarlygter i keramik, smagsprøver, græskarworkshops og meget mere

- Det er vores klare mål, at Græskarfestival Skælskør skal være en tilbagevendende begivenhed i Skælskør i uge 42 og udvikle sig år for år, siger Mette Kimer, der sammen med bestyrelsen i Foreningen Græskarfestival satser på, at festivalen fra første ombæring skal skabe en wauw-effekt, der skal gøre festivalen til en levedygtig event mange år fremover.